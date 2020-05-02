لماذا يحظى مسلسل "النهاية" بكل هذه الأهمية... وما علاقته بفيلم "تماس"؟

التشابه بين الفيلم والمسلسل بحسب ما ذكره موقع "النهار" يظهر في "الغرافيك" المستخدم في المسلسل والطائرات والشرطة، وأيضا نفس أماكن التصوير حيث تم تصوير الفيلم والمسلسل في الأردن.
تشابه بين مسلسل #النهاية وفيلم #Seam؟ #Annahar https://t.co/aNvh0WzP7n— Annahar (@Annahar) May 2, 2020
وبحسب الموقع، تتشابه أحداث الفيلم بكثير من المشاهد مع المسلسل.
New 1 minute teaser (and full film) for the sci-fi short, "Seam" from @elandassani and @dassanir, is now available! https://t.co/pH7JajnnsZ pic.twitter.com/QXa4eAtwpl— Seam Film (@seamfilm) August 24, 2017
ويتسائل الموقع هل استوحى كاتب العمل فكرة المسلسل من الفيلم؟.
@ElSherif— Basem_Elashrie (@Bassem_Elashrie) April 11, 2020
تصميم #poster #مسلسل_النهاية #fanart
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والنهاية هو مسلسل مصري، من بطولة يوسف الشريف، ومن إخراج ياسر سامي وتأليف عمرو سمير عاطف.
هو الذكاء الإصطناعي ده يا ريس مُعدي 🤔— Amr Abdel Gelil-عمرو عبدالجليل (@AmrOfficial3) April 25, 2020
لأ الغباء الفِطري هو اللي مُعدي 😆#مسلسل_النهاية pic.twitter.com/taTNhK0qeC
وتدور أحداث المسلسل في المستقبل بعد مرور مدة زمنية من العصر الحالي حيث يعرض التغيرات الحادثة على العالم في قصة تشويقية وسيطرة التكنولوجيا على العالم في تلك الفترة والتي يتصدى لها بطل العمل يوسف الشريف الذي يقوم بدور مهندس واسمه (زين). وتدور الأحداث في العام 2120 وبالتحديد في القدس بعد تحرير فلسطين بواسطة دولة عربية واستخدام السلاح النووي، وبالرغم من عدم ذكر اسم الدولة، إلا أن اللهجة المصرية بين أبطال المسلسل تشير أنها مصر وإنشاء مدن وناطحات سحاب تضم مواطنين عرب تعرف بالتكتل و تغير العملة إلى مكعبات الطاقة التي تملأ بالنقاط وتعرف بـ(الآي سي).
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