لماذا يحظى مسلسل "النهاية" بكل هذه الأهمية... وما علاقته بفيلم "تماس"؟

يتصدر مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف قوائم البحث في محرك "غوغل"، كأول مسلسل عربي عن الخيال العلمي، ما جعل بعض مواقع الأخبار يربطون بينه وبين فيلم قصير بعنوان "seam".

التشابه بين الفيلم والمسلسل بحسب ما ذكره موقع "النهار" يظهر في "الغرافيك" المستخدم في المسلسل والطائرات والشرطة، وأيضا نفس أماكن التصوير حيث تم تصوير الفيلم والمسلسل في الأردن.

وبحسب الموقع، تتشابه أحداث الفيلم بكثير من المشاهد مع المسلسل.

ويتسائل الموقع هل استوحى كاتب العمل فكرة المسلسل من الفيلم؟.

والنهاية هو مسلسل مصري، من بطولة يوسف الشريف، ومن إخراج ياسر سامي وتأليف عمرو سمير عاطف.

هو الذكاء الإصطناعي ده يا ريس مُعدي 🤔

لأ الغباء الفِطري هو اللي مُعدي 😆#مسلسل_النهاية pic.twitter.com/taTNhK0qeC — Amr Abdel Gelil-عمرو عبدالجليل (@AmrOfficial3) April 25, 2020

وتدور أحداث المسلسل في المستقبل بعد مرور مدة زمنية من العصر الحالي حيث يعرض التغيرات الحادثة على العالم في قصة تشويقية وسيطرة التكنولوجيا على العالم في تلك الفترة والتي يتصدى لها بطل العمل يوسف الشريف الذي يقوم بدور مهندس واسمه (زين). وتدور الأحداث في العام 2120 وبالتحديد في القدس بعد تحرير فلسطين بواسطة دولة عربية واستخدام السلاح النووي، وبالرغم من عدم ذكر اسم الدولة، إلا أن اللهجة المصرية بين أبطال المسلسل تشير أنها مصر وإنشاء مدن وناطحات سحاب تضم مواطنين عرب تعرف بالتكتل و تغير العملة إلى مكعبات الطاقة التي تملأ بالنقاط وتعرف بـ(الآي سي).