الإعلان عن جهاز هاتف جديد خارق البعد البؤري

ينتظر عشاق التكنولوجيا جهاز شركة "Realme" الجديد، هاتف "X3 SuperZoom" الذي يأتي بإعدادات متقدمة في تقنية البعد البؤري الخاص بالكاميرا.

وكشفت أحدث التسريبات في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن قدرة البطارية وتقنية الشحن لهذا الإصدار.

realme X3 SuperZoom will use a 4200mAh battery with 30W fast charging support. — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 2, 2020

وبحسب ما ذكر يأتي البعد البؤري للكاميرا بـ4200 ميليميترا طبيعيا، مع ميزة الشحن السريع للبطارية بقوة 30 واط.

يذكر أن تفاصيل مواصفات هاتف "X3 SuperZoom" التي كشف عنها في التسريبات مازالت محدودة حتى الآن.