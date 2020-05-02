شركة "زووم" تعترف بخطئها وتعلن العدد الحقيقي للمستخدمين

اعترفت شركة "زووم" لمكالمات ومؤتمرات الفيديو الصاعدة بأن عدد مستخدمي تطبيقها اليوميين، لا يبلغ 300 مليون مستخدم، كما تم التصريح سابقا.

وبحسب المدونة الرسمية للشركة، قالت "زووم" إنها :"أشارت عن غير قصد إلى المشاركين في الاجتماعات اليومية بوصفهم مستخدمين"، وعدلت تدوينتها التي نُشرت في 22 نيسان/ أبريل المنصرم، حيث أعلنت عن زيادة بنسبة 50% في عدد المستخدمين على مدى ثلاثة أسابيع، وأصبح الرقم الآن يحدد بأنه “300 مليون مشارك يوميًا في اجتماعات زووم" بدلًا من "أكثر من 300 مليون مستخدم يومي".

وقالت الشركة لموقع The Verge: "عندما أدركنا هذا الخطأ، عدلنا الصياغة لتصبح مشاركين"، مضيفة أن "هذا كان خطأ صريحًا من جانبها".

يشار إلى أن الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورنا قد أدى إلى زيادة هائلة في إقبال ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم على تطبيقات مؤتمرات الفيديو، مثل: (زووم)، وسكايب وغيرها، إلا أن أنه قد تم منع تطبيق (زووم) في العديد من المدارس بجميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركة صناعات الفضاء (سبيس إكس) لما وصف بمشاكل تتعلق بالخصوصي.