تسجيل
19:23 GMT02 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    كيف تحمي عينيك من "متلازمة الرؤية الرقمية"؟

    © AP Photo / SensesMotoric Instruments
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104533/69/1045336919_0:0:2079:1169_1200x675_80_0_0_34549d292025b7461ca479560ec5a4d2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202005021045336949-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    مع وجود جزء كبير من الكرة الأرضية الآن تحت قيود متعلقة بفيروس كورونا المستجد، لم نكن مرتبطين بشاشاتنا أبدًا -للعمل أو للتواصل مع الأصدقاء أو للاسترخاء أو لإلهاء أنفسنا- كما هو الحال الآن.

    جراحة العيون
    © Sputnik . Igor Onuchin
    لماذا تعتبر العيون الطريق الأكثر خطورة لانتقال "كورونا"؟
    وحسب "سي أن أن"، أفاد أحد التقديرات الحديثة بأن البالغين يقضون أكثر من 13 ساعة في اليوم في استخدام الشاشات، وكانت تصل إلى 10 ساعات في اليوم قبل عام.

    ومع انقطاع الأطفال عن الذهاب إلى المدرسة، أصبحوا أكثر اعتمادًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية للدروس عبر الإنترنت والترفيه.

    ومع إجراءاتنا الروتينية الجديدة التي من المحتمل أن تتيح الكثير من الوقت للشاشات في المستقبل المنظور، يقول الخبراء إنه من المهم معرفة كيفية حماية أعيننا من المعاناة نتيجة لذلك.

    على الرغم من عدم وجود دليل على تلف طويل الأمد للعين بسبب الاستخدام المطول للهواتف الذكية أو شاشات الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى، إلا أن الاستخدام المطول يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم وضوح الرؤية أو إرهاق العين أو جفاف العين أو تهيجها والصداع، وفقًا لمستشفى مورفيلد للعيون في لندن.

    ووصف الدكتور راج ماتوري، المتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون واختصاصي شبكية العين، هذه الأعراض بـ "متلازمة الرؤية الرقمية".

    وأوصى، إلى جانب الأطباء في مستشفى مورفيلد للعيون، باتباع نهج 20-20-20 - لكل 20 دقيقة تقضيها على الشاشة، يجب أن تأخذ استراحة وأن تنظر 20 قدمًا أمامك لمدة 20 ثانية.

    وقال: "عندما تنظر إلى هدف قريب، فإن عينيك تتدرب فقط على عضلة واحدة في كل وقت، والنظر في المسافة يمكن أن يخففها".

    وقال الدكتور ماتوري إن النظر إلى الأجهزة الساطعة يمكن أن يجعلنا نغمض أقل، مما يجعل أعيننا تشعر بالجفاف.

    وقال: "عندما تكون الأشياء مشرقة، فإننا نغمض أقل. إنه سلوك. لذا يمكننا تدريب أنفسنا على الغمز في كثير من الأحيان والغمز الكامل".

    إذا كنت تعاني بالفعل من جفاف العين، فقد أوصى باستخدام الدموع الصناعية. واقترح مستشفى مورفيلدز للعيون أيضًا استخدام جهاز ترطيب، بالإضافة إلى التأكد من إعداد مكان العمل الخاص بك بشكل صحيح.

    إذا استمريت أنت أو أطفالك في مواجهة مشاكل في الرؤية بعد إجراء هذه الإجراءات، فقد أوصى الخبراء بطلب المشورة من طبيب عيون أو اختصاصي عيون لأنه قد يكون علامة على وجود مشكلة في العين مثل البصر الطويل أو الاستغماتيزم.

    وقال بيشوب: "إذا كنت أكبر من أواخر الثلاثينات من العمر ولا تستطيع رؤية مختص بالعيون بسبب قيود الإغلاق، فلن يكون هناك ضرر في شراء زوج رخيص من نظارات قراءة الصيدليات ومعرفة ما إذا كانا يساعدان.

    وقال الدكتور بيشوب: "إن عضلة التركيز في عينك تتغير مع تقدمك في العمر. يمكنك التركيز عن قرب عندما تبلغ من العمر 20 ساعة لساعات في المرة الواحدة ولا تعاني من مشاكل. لكن هذه القدرة تنخفض مع تقدمك في العمر".

    وأضاف: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في الحصول على موعد طبي، فإن أول شيء هو تجربة بعض نظارات القراءة منخفضة القوة التي لا تستلزم وصفة طبية. احمل شيئًا للقراءة واختر أقل رقم يمكنك قراءته بشكل مريح في المسافة التي تحب العمل بها".

    مصدر قلق آخر محتمل هو "الضوء الأزرق" الذي تنبعث منه الأجهزة الرقمية، لكن الدكتور ماتوري قال إن هذا يؤثر على ساعة أجسامنا، بدلاً من رؤيتنا. لكنه شيء يستحق الانتباه إليه -خاصة للأطفال الذين يمكن أن يحصلوا على التحفيز الزائد بسهولة.

    وقال: "عندما نخرج، ننظر إلى سماء زرقاء، هذا ضوء أزرق". وقال: "مشكلة الضوء الأزرق في الليل. يمكن أن تؤخر قدرتك على النوم بسرعة".

    واقترح أن يقوم الأشخاص بتحويل أجهزتهم إلى الوضع الليلي أو استخدام أجهزة القراءة الإلكترونية بشاشات تشبه إلى حد كبير كتابًا ماديًا".

    ولحماية أعين الأطفال، يجب على الآباء تشجيعهم على قضاء أكبر وقت ممكن في الخارج - ضمن قيود موجودة حيث تعيش لمنع انتشار Covid-19.

    شهد العقدين الماضيين زيادة هائلة في قصر النظر أو قصر النظر بين الأطفال -وبينما لا يستطيع العلماء الاتفاق على سبب هذا الارتفاع بالضبط وما إذا كان هناك أي ارتباط لاستخدام الشاشة، إلا أنهم يعرفون أن قضاء الوقت في الهواء الطلق، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، يمكن أن يبطئ تقدمه.

    انظر أيضا:

    نصائح للحفاظ على صحة العيون خلال فترة الحجر المنزلي
    لماذا تعتبر العيون الطريق الأكثر خطورة لانتقال "كورونا"؟
    مسؤول صحي إيطالي: كورونا ينتقل بالعيون
    الكلمات الدلالية:
    ضعف النظر, قصر النظر, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الصبيان ريكو ماتسوي، 8 سنوات، ويايا ماتسوي، 12 عاما، يعرضان رسومات على شرفة منزلهما في طوكيو، اليابان 23 أبريل 2020
    أطفال الحجر الصحي يوجهون رسالة إلى عالم كورونا
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    إنفوجرافيك... 6 طرق مدهشة للاستيقاظ في سحور رمضان
    6 طرق للاستيقاظ في سحور رمضان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك