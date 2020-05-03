بينها "الاختيار" و"البرنس"... غوغل تحدد المسلسلات الرمضانية الأكثر مشاهدة

وبين تقرير خدمة "غوغل تريند"، أن مسلسلات "الاختيار" من بطولة الفنان أمير كرارة و"البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان و"النهاية" من بطولة الفنان يوسف الشريف الأكثر مشاهدة خلال الشهر الكريم.

وحصل مسلسل "الاختيار" الذي يحكي قصة الشهيد البطل أحمد المنسي على المركز الأول، وتلاه مسلسل الفنان محمد رمضان "البرنس"، واحتل مسلسل "النهاية" الذي يُعد أول مسلسل خيال علمي فى العالم العربي وتدور أحداثه فى العام 2120 على المركز الثالث.

أما في المركز الرابع فجاء مسلسل "الفتوة"، الذي تدور أحداثه في القرن التاسع عشر الميلادي وهو من بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر.

في وقت سابق، اشتكى عدد من متابعي مسلسل "البرنس" الذي يلعب بطولته الفنان المصري محمد رمضان من عدم قدرتهم على مشاهدته على أحد التطبيقات التي تعرض مسلسلات رمضان هذا العام.