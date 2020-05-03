ظهور مايا خليفة مع ممثل عربي بعمل فني يثير الجدل... فيديو

شغل الظهور القصير للممثلة مايا خليفة في عمل فني أمريكي مع ممثل عربي رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والشرق الأوسط، واختلفت الآراء بين مؤيد للعمل ومعارض له.

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على "يوتيوب" و "تويتر" يظهر مشهد دعائي للجزء الثاني من الفيلم الأمريكي "رامي"، وتظهر فيه الممثلة الأمريكية من أصل لبناني مايا خليفة بمشهد قصير، مع الممثل المصري عمرو واكد.

وشكل ظهور خليفة القصير في المسلسل صدمة لدى متابعيه، وشن البعض هجوما على أبطال العمل، خصوصا أن الممثلة نفذت في وقت سابق أدوارا إباحية قبل أن تعتزل.

مصر والوطن العربي تركو موضوع الكرونا ومسكو في موضوع عمر وأكد ومايا خليفه ليه حق الكرونا كان كتلتكم #عمرو_واكد — Alshareef Mohammed (@AlshareefMoham6) May 2, 2020

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، واعتبر البعض أن الممثل المصري عمرو واكد، الذي يعيش خارج مصر حاليا، أصبح هدفه الوحيد جمع المال بغض النظر عن المضمون، بحسب موقع "لها".

عشان بس الجدل الشنيع ده يا جماعه ده السيوزن التاني من المسلسل ثانيا المسلسل بيكلم عن المسلمين العرب اللي عايشين ف امريكا وانهم مش متطرفين وازاي اسلوب الحياه معاهم والعنصريه ثالثا ميا مش داخله ف اي اباحه ف المسلسل رابعا عمرو واكد مش سوبر ستار المسلسل خامسا اتفرجوا ع السيوزن الاول https://t.co/a5XSf7rhOl — عُمّر بِن سَرحَاّنْ (@officailsarhan) May 2, 2020

وأشار الموقع إلى أن الممثل المصري عمرو واكد، خرج من البلاد بسبب الأحكام القضائية التي صدرت بحقة من محكمة جنح التهرب الضريبي، بمجمع محاكم التجمع الخامس، والتي أقرت عقوبة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة الضريبة المستحقة.