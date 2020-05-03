عبد المجيد عبد الله يدافع عن ما قام به خلال رمضان

دافع المطرب السعودي، عبد المجيد عبد الله، عن نفسه، بعد تعرضه لانتقادات بسبب ما قام به في شهر رمضان.

وكان عبد الله شارك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقاطع مصورة من تحضيراته لألبومه الغنائي الجديد الذي يستعد لطرحه قريبا، وذلك من أجل تشويق جمهورها إليه، إلا أن ذلك لم يعجب عدد من متابعيه، بسبب نشر الأغاني في رمضان.

قمت أتذكّر جروحك علّني أقسى قساك

مادريت انّي ابلهى فيك وانسى قسوتي

مزمزمه وتصبيره لين يخلص الالبوم💙 pic.twitter.com/sDe2b9XPTh — عـ ـبد المجـ ـيد عـ ـبدالله (@Abdulmajeed6531) April 29, 2020

اخذتني باحساس طيّب رحت تاركني هلاك لاملامح لاجوارح لارفيق بوحدتي pic.twitter.com/f4qb97oW7Y — عـ ـبد المجـ ـيد عـ ـبدالله (@Abdulmajeed6531) May 2, 2020

كما عبر المنتقدون لعبد المجيد عبد الله عن رفضهم طرح الألبوم فى رمضان كونه شهر تعبد وصيام وذكر لله.

من جانبه، رد الفنان السعودي على منتقديه: "يا جماعة أنا بحكي مع جمهورى والواحد ما عنده شي صارت مشكلة اللي ما يعجبه لا يدخل.. وإذا تعتبرو الأغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا.. لا تدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونيه للفنانين.. ترى فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير والدولة ما قصرت معترفه بالفن وكفى".

ياجماعه انا بحكي مع جمهوري والواحد ماعنده شي صارت مشكله اللي مايعجبه لايدخل واذا تعتبرو الاغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا لاتدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظره الدونيه للفنانين ترا فيهم خير اكثر من بعض ناس كثير والدوله ماقصرت معترفه بالفن وكفى. — عـ ـبد المجـ ـيد عـ ـبدالله (@Abdulmajeed6531) May 2, 2020

وتابع: "أنا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم أمل المستقبل واتشرف فيهم أصبحت جزء منهم وإحساسي أنهم أبناء والتعامل معهم عفوي أشعر بمشاعرهم وأصدقهم ويصدقوني.. هم أغنيتي اللي أبحث عنها فاهتمامهم بما أقدمه فعلا وأعيش عواطفهم الحقيقية.. فهالليالى الكريمه أقول الله يخليكم لي ولا يحرمني منكم".

انا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم امل المستقبل واتشرف فيهم اصبحت جزء منهم واحساسي انهم ابناء والتعامل معهم عفوي اشعر بمشاعرهم واصدقهم ويصدقوني هم اغنيتي اللي ابحث عنها فاهتمامهم بما اقدمه فعلا واعيش عواطفهم الحقيقيه

فـ هالليالي الكريمه اقول الله يخليكم لي ولايحرمني منكم. — عـ ـبد المجـ ـيد عـ ـبدالله (@Abdulmajeed6531) May 2, 2020

​يشار إلى أن عبد المجيد عبد الله أعاد فتح حسابه على موقع "تويتر" في شهر مارس/ آذار بعد نشوب مشادة بينه وبين أحد المتابعين بشأن "الأغنية العراقية" التي أثارت غضبه، بعد تضمينها لألفاظ غير لائقة.

وكان عبد الله دشن حسابه على موقع "تويتر" في نهاية عام 2011.