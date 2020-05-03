السبكي يكشف تفاصيل فيلم كان سيجمعه بعادل إمام ويعلق على "قلة أصل" محمد رمضان

كشف المنتج المصري، أحمد السبكي، عن تفاصيل الفيلم السينمائي الذي كان سيجمعه بالفنان عادل إمام.

وقال خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، أمس السبت، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية طوال شهر رمضان أنه كان سيتعاون مع عادل إمام في فيلم من تأليف السيناريست الراحل، محمود أبو زيد.

وتابع السبكي قائلا: "لم يحدث نصيب، لكن ليس بسببي ولكن كان ذلك بسبب خلاف بين عادل إمام ومحمود أبو زيد".

وأكد أحمد السبكي أن عادل إمام لا يرفض بطولة أفلام من إنتاجه، كما يردد البعض.

وصرح أحمد السبكي للبرنامج الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي أنه يعتبر الفنان محمد رمضان بمثابة ابنه في الوسط الفني، مشيرا إلى أنه أول من رفع أجره في أفلام السينما.

وتابع السبكي مؤكدا أنه لن يمانع لو طلب محمد رمضان منه زيادة في أجره في الوقت الحالي، نافيا وجود خلافات بينهما.

وأضاف "محمد رمضان ليس قليل الأصل، وعندما أطلبه للعمل معي سيأتي إلي، وأجره ليس مرتفعا".