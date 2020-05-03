دبابير قاتلة بفم يشبه زعانف القرش تجتاح واشطن واستنفار للقضاء عليها... صور وفيديو

صدم المواطنون الأمريكيون بظهور دبابير غريبة المظهر، شاهدوها لأول مرة في حياتهم في مدينة واشنطن، تسببت بقلق السلطات في أمريكا من خطورة انتشارها في البلاد.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر الدبابير العملاقة الجديدة ذات العيون الجاحظة والمظهر الغريب.

Asia's 'murder hornet' found in US for first time https://t.co/ypeTOZw67r pic.twitter.com/7hxf21Yjzj — New York Post (@nypost) May 2, 2020

وبحسب صحيفة "dailywire" تم اكتشاف أنواع جديدة من الدبابير العملاقة أتت من آسيا في واشنطن، ويحاول العلماء الآن لتحديد موقع هذه الدبابير وإبادتها قبل أن تنتشر في أمريكا ويستحيل القضاء عليها.

ويطلق على هذه الحشرة اسم "الدبور الآسيوي العملاق" وأشار العلماء إلى أن حجمها يبلغ بوصتين تقريبا، وتستخدم فكها السفلي "على شكل زعانف سمك القرش المسننة للقضاء على خلية نحل العسل في غضون ساعات"، وتقوم هذه الدبابير بقطع رأس النحل وأخذه لإطعام صغارها، بحسب الصحيفة.

وبدورها نوهت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن الهدف الأول الذي يجعل من الجميع يحاول القضاء على هذا النوع من الدبابير هو سمها القوي والمميت والذي يستطيع تذويب بيوت النحل والنحل كمفعول المعدن المحترق.

Giant Asian 'Murder Hornets' have established themselves in Washington state, if they spread to the Southeastern US they'll decimate the native bees and quickly replace the red wasps and yellow jackets as the most feared stinging insect pic.twitter.com/iFfIS9Iou1 — BlackDragon1288 (@DarkDragon1288) May 3, 2020

ونوهت الصحيفة إلى أن الدبور الآسيوي العملاق يقتل عشرات الأشخاص كل عام في اليابان والصين.

ووفقًا لعالم الحشرات في ولاية واشنطن كريس لوني، فإن هذه الدبابير قد تقضي على تربية النحل بشكل كامل، وتؤسس لوجود أعشاش كبيرة لها يستحيل القضاء عليها مستقبلا.

😳

Seriously!

Now giant wasps?!

The ‘murdering hornet’ with a neurotoxin venom has been found in Washington state.

How to identify them? They look like a toy drone wasp. 😱 https://t.co/v87K6lCiIg — LilMathGirl (@lilmathgirl) May 2, 2020

وقال الباحث في جامعة "كوتو سانغيو" اليابانية، جون إيشي تكاشي، "أطلق على هذا النوع اسم البور القاتل، لأنها تقوم بهجمات جماعية عدوانية، تعرض ضحاياها لسم يضاهي قوة سم أفعى قاتلة، تودي بحياة الأشخاص".

Giant Asian 'Murder Hornets' have established themselves in Washington state, if they spread to the Southeastern US they'll decimate the native bees and quickly replace the red wasps and yellow jackets as the most feared stinging insect pic.twitter.com/iFfIS9Iou1 — BlackDragon1288 (@DarkDragon1288) May 3, 2020

ويطالب المواطنون بالقضاء على هذه الدبابير نظرا لخطرها وانتشرت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وتقوم الحكومات المحلية حاليا بمحاولة القضاء عليها قبل انتشارها في كل أمريكا.