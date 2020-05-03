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    الممثل السعودي ناصر القصبي

    "إم بي سي" تكشف مفاجأة بشأن حلقة مسلسل ناصر القصبي المسيئة للفلسطينيين

    © Photo / Facebook/mbc1tv
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    رمضان 2020 (63)
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    بعد أسبوع من الهجوم عليها، خرجت شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية لترد على الاتهام الموجه إليها بالإساءة للشعب الفلسطيني والتطبيع مع إسرائيل، من خلال مسلسل "مخرج 7"، الذي يلعب بطولته الفنان ناصر القصبي، والمعروض طوال شهر رمضان.

    وكشف المتحدث الإعلامي باسم الشبكة، مازن حايك، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، أمس السبت، عن مفاجأة بشأن حلقة المسلسل التي أثارت ضجة وهجوما عليه، وهي أنه تم اجتزاء 30 ثانية من المشهد وتم إخراجه عن سياقه الدرامي، وأن الممثل ناصر الشمراني يلعب دور شخصية سيئة.

    وأكد حايك أن "رد الفنان ناصر القصبي في المشهد، كان في الثوابت العربية، لكن تم اجتزاء جملة من الحلقة وأخرجها البعض من سياقها وعُمّمت على الحلقة ومنها للمسلسل ككل، ومن ثم "إم بي سي" وسط حديث عن التطبيع".

    وأضاف حايك باستنكار بشأن هذا الاجتزاء: "لكن عندما تكون انتقائي تأخذ ما هو من مصلحتك وتنسى كل ما تفعله إم بي سي".

    وتابع المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي" أن اتهامات الدعوة للتطبيع مع إسرائيل وتمرير "صفقة القرن" ليس حقيقيا، ولا يوجد تطبيع أو غيره، إلا أن الصراع العربي الإسرائيلي الذي يستمر منذ 72 عاما لا ينتظر مسلسل أو برنامج كوميدي للتطبيع، كما أن "صفقة القرن" لا تنتظر لتمريرها مسلسلا أو برنامجا كوميديا على "إم بي سي" كي تنجح أو تفشل".

    وقال مازن حايك لبرنامج "الحكاية": "لكن "إم بي سي" هي الشريرة اللي جاية تعمل كل هذه الاتهامات، منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي لليوم ما جانا نهار منيح بالعالم العربي وتكررت المذبحة".

    وتعرض مسلسل "مخرج 7" لهجوم شديد خلال الفترة الماضية، بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا من حلقته الثالثة، والتي تناولت موقف بعض الفلسطينيين من الدول العربية، ما رأى فيه متابعون موضوعية تعكس الواقع، بينما تناول قسم آخر من المتابعين المشهد من زاوية مختلفة.

    وعرض المشهد حوارا بين النجمين ناصر القصبي وراشد الشمراني يتحدثان فيه عن الفلسطينيين حيث قال ناصر القصبي: "وش هالكلام تقول إنك تبي تسوي بيزنس مع الإسرائيليين".

    ورد راشد الشمراني قائلا: "العدو هو الذي لا يقدر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين"، فقال ناصر القصبي: "ويش تقصد؟"، ليرد الشمراني: "كل تضحياتنا لأجل فلسطين، دخلنا حروب لأجل فلسطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، وعندما أصبح عندهم سلطة ندفع تكاليفهم ورواتبهم وإحنا أحق بالفلوس، وما يصدقون أن يلاقوا فرصة حتى يهاجمون السعودية".

    احتجاجات بالقرب من المسجد الأقصى في مدينة القدس
    © REUTERS / AMMAR AWAD
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    ورد ناصر القصبي فقال: "أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون تهجروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح في المقابل هناك من باع أرضه لليهود".

    وأردف ناصر القصبي قائلا: "مثلما واجه فلسطينيون في الانتفاضة الأخيرة اليهود بصدروهم العارية أمام الدبابات، هناك فلسطينيون يموّلون الجدار العازل، لذلك هم بشر مثلهم مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم المخدوع والواعي، لكن إسرائيل هي التي تغذي العداوة بين الفلسطينيين وباقي العرب".

    ورد الشمراني قائلا: "ظنك نوقف معهم (أي الفلسطينيين)، وهو لاعنين أبو خامسنا"، ليرد القصبي قائلا: "نحن نقف مع الحق والمبدأ والضمائر وأنت مرت عليك مسألة الضمير وتعرفها".

    ومسلسل "مخرج 7" من تأليف خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي، ويشارك في بطولته حبيب الحبيب وراشد الشمراني وريماس منصور وأسيل عمران وإلهام علي وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وهبة الحسين، وسعرض حصريًا على فضائية "إم بي سي 1".

     

    الموضوع:
    رمضان 2020 (63)

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    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, إم بي سي, ناصر القصبي, رمضان 2020
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