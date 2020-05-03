علم أبيض لكل شخص... كنيسة تودع ضحايا "كوفيد 19" بطريقة حزينة... فيديو

تودع كنسية بريطانية ضحايا مرض "كوفيد 19" بطريقة لافتة وحزينة لتذكر جميع الأشخاص بضرورة أخذ كافة الاحتياطات الصحية لعدم التقاط العدوى، ولتكون ذكرى جميلة لمن رحلوا.

ويقوم القس باتريك كولينز، كل صباح، بإحصاء ضحايا فيروس كورونا المستجد في ولاية كونيتيكت البريطانية، ويزرع لكل ضحية علم أبيض أمام الكنسية.

ويزرع كولينز مئات الأعلام كل يوم أمام كنيسته القديمة في منطقة غرينتش، علم واحد أبيض صغير لكل ضحية ترحل بسبب الإصابة.

This is the scene on the front lawn of the First Congregational Church in Old Greenwich, Connecticut. Pastor Patrick Collins has a white flag for every Covid-19 victim in the state. pic.twitter.com/dGHWvshQQE — Paul P. Murphy (@murphy) May 1, 2020

وقال كولينز في تصريح لشبكة "سي إن إن": "آمل أن ياخذ كل شخص يرى هذا المشهد وقت للتفكير باي مكان أو زمان، ليكون كتذكار حزين بأننا جميعا نحزن معا".

وانتشرت آلاف الأعلام حول الكنيسة وفي الحديقة مع ازدياد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

يأمل كولينز أن تكون هذه رسالة إلى عائلات وأصدقاء ضحايا "كوفيد 19" الذين لا يستطيعون التجمع من أجل الجنازات لوداع أحبائهم.

ويضيف: "إن الأموات لا ينسون..إنهم أكثر من مجرد رقم، جدك وجدتك وأمك، إنهم أكثر من مجرد إحصائية ولن ننساها من خلال هذا".