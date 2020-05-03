أول تعليق من سلوى عثمان بعد تصدرها محركات البحث بسبب مشهدها في "البرنس"

علقت الممثلة المصرية، سلوى عثمان، على تصدرها محركات البحث عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب مشهدها الخاطف للمشاهدين في مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، والمعروض طوال شهر رمضان.

وقالت لصحيفة "النهار" اللبنانية إنها "تعاملت مع المشهد بشكل حقيقي ووضعت نفسها مكان الأم التي ترى أبنائها وهو متورطين في جريمة قتل، وبعد ما قتلوا يريدون استكمال القتل".

وأكدت انها لا تصدق النجاح الكبير للمشهد، مبينة أنها تلقت اتصالات هائلة عليه نظرا لأنه ليس لديها تواصل مع مواقع "السوشيال ميديا".

كما أضافت سلوى عثمان أنها تعتبر مشهد انهيارها في مسلسل "البرنس" هو المشهد الأقرب إليها خلال مشوارها الفني، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتنهار سلوى عثمان في المشهد وتضرب أبنائها بعد علمها بأنهم قتلوا زوجة شقيقهم ونجله.

مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمّل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاته، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز. ويعرض مسلسل "البرنس" على فضائية "دي إم سي" المصرية وعلى شبكة "أو إس إن" المشفرة.