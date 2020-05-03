"حاطط نفسه ببرج عالي"... حياة الفهد تهاجم مخرج مسلسلها "أم هارون"

وكان العدل صرح أن المسلسل أصبح "تريند" في 5 دول عربية في يوم واحد وهي السعودية والكويت والامارات والبحرين وعمان، وأضاف أن هذا لم يحدث من قبل في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.
وتابع العدل بقوله عبر منشور له على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "تحيا مصر وفنانينها"، وهو ما عرّضه لهجوم من جانب مستخدمي مواقع تواصل اجتماعي في الكويت.
وفي رد منها على تصريحاته، أكدت حياة الفهد في مداخلة إذاعية أن كل مسلسلاتها "تريند"، مثل "الخراج" و"الفرية" و"الداية".
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وشددت على أن نسبة المشاهدة العالية للأعمال الخليجية لم تتوقف على مسلسلاتها فقط، ولكن على أعمال لغيرها من الخليجيين تصبح أعمالهم "تريند"، سواء كان الفنان السعودي ناصر القصبي أو غيره من الفنانين في الإمارات والكويت.
وتابعت حياة الفهد عن المخرج محمد العدل: "إذا هو ما يتابع الأعمال الخليجية هذه مشكلته، نحن نتابع جميع الأعمال على مستوى العالم ونعرف ثقافتهم ونتثقف وياهم".
وأردفت: "إنما هو حاطط نفسه ببرج عالي ما ينزل من هالبرج وطالع الخليج هذه مشكلته مو مشكلتنا، طول عمرنا فرنجة".
يشار إلى أن المخرج محمد العدل أكد أن ما ذكره في منشوره عبر "فيسبوك" هو نتيجة ما ورده من معلومات من أسرة المسلسل الذين عمل معهم، وهم من أكثر من جنسية خليجية، موضحا أنهم أكدوا له أن هذا النجاح لم يحدث من قبل في تاريخ الدراما الخليجية، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
ويتناول مسلسل "أم هارون" قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.
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