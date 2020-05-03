"الرفعة المميتة"... أقوى رجل في العالم يفاجئ متابعيه ويرفع "نصف طن"... فيديو

تمكن بطل رفع الأثقال ونجم سلسلة "لعبة العروش" يوليوس بيورنسون من تحطيم الرقم القياسي العالمي برفعه 501 كيلو غراما في ناديه الرياضي في مسقط رأسه أيسلندا.

وأدى النجم العالمي هافثور يوليوس بيورنسون ما يعرف بـ"الرفعة المميتة" في ناديه الرياضي في أيسلندا محطما الرقم القياسي العالمي، وفقا لموقع "بي بي سي".

وحاز بيورنسون على شهرة عالمية بعدما أدّى دور السير غريغور كليغاين/ الجبل "ذا ماونتن"، في المسلسل الشهير "لعبة العروش".

ويظهر في الفيديو كيف رفع النجم الرياضي الثقل لثانيتين، ثمّ رماه مزمجراً بفرح.

يبلغ طول بيورنسون 2.05 متراً، وفاز عام 2018 بلقب مسابقة "أقوى رجل في العالم".