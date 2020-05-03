فأرة تتقمص دور قطة وتخدع امرأة لمدة أسبوع... صورة

اعتنت امرأة بحيوان غامض ظنته قطة لمدة أسبوع حتى تبين في نهاية الأمر أنه فأر من نوع "أبسوم".

أخبر أحد أقارب المرأة، أن قطة ضالة تحوم بالقرب من منزلها فتركت الأخيرة لها الطعام لتجد في اليوم التالي أن الطعام قد اختفى، لكنها وفي نفس الوقت لم تتمكن من رؤية الحيوان الغامض.

وتابعت المرأة بعد ذلك بإطعام الحيوان متشوقة للقائه يوما ما حتى أنها أقامت مأوى صغير له على رواقها.

وأخيرا، تحقق حلمها. وتمكنت من رؤية "قطتها" التي كانت تعتني بها كل هذه المدة، لكن من المفاجئ أنها وجدت فأر أبسوم مكان القطة.

وكتبت على صفحتها فيسبوك: "لقد خرجت الليلة الماضية للحاق بها وإلقاء نظرة على هذه القطة".

ومن الواضح أن القطة التي تم ملاحظتها أولا لم تعد إلى منزل المرأة وعندما رأى الفأر الطعام قرر الاستفادة من هذه المكانة.

وبالرغم من كل ذلك تستمر المرأة بإطعام فأر الأبسوم كل ليلة.