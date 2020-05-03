كلاب روبوتية تطرق أبواب المنازل لهذا السبب... فيديو

تتجه غالبية الشركات العالمية للتوسع في استخدام الروبوتات الذكية في إنجاز مهام عديدة، وأصبح الأمر أكثر توسعا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطعا مصورا، قالت إنه يرصد مجموعة من الكلاب الروبوتية، التي تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل بدقة عالية ودون تدخل بشري.

ويظهر في المقطع المصور 4 كلاب روبوتية تقوم بنقل مجموعة من الطرود إلى مواقع متفرقة، بعدما يتم توصيلها إلى نقطة محددة بالقرب من المواقع المحددة لتوصيل الطلبات، بواسطة سيارة ذاتية القيادة.

These robot delivery dogs can bring your parcels right to your front door pic.twitter.com/SrihEWJD2t — The Sun (@TheSun) May 3, 2020

وتقول الصحيفة إن تلك الروبوتات تقوم بنقل الطرود التي تحملها إلى باب صاحب الطرد في مسكنه، أو تضعها في مكان مخصص لذلك وفقا للموقع الذي تم تحديده مسبقا لها.

وتتميز تلك الكلاب الروبوتية بأنها تتحرك على أربع أرجل، وهو ما يمنحها مرونة كبيرة في الوصول إلى أماكن كان يصعب على الروبوتات التقليدية الوصول إليها، مثل السلالم والمناطق الوعرة مثل الغابات.