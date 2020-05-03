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    آبل تعلن رسميا عن آيفون 11 وآيفون 11 برو، كاليفورنيا 10 سبتمبر 2019

    7 تغييرات أساسية يجب تفعيلها عند شراء هاتف "آيفون" جديد

    Josh Edelson
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    نص أكبر وعمر أطول للبطارية، هي بعض الميزات التي يمكن تحقيقها في هاتف "آيفون"، عن طريق إجراء بعض التعديلات في قسم "الإعدادات".

    وفي حال شرائك لهاتف "آيفون" جديد، فإن لابد أن تجري هذه التعديلات السبعة التالية في "الإعدادات"، لكي تتجنب الإصابة باليأس والإحباط تجاه جهازك في المستقبل، بحسب موقع "سي نت":

    1) تفعيل خاصية "عدم الإزعاج"

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    عند تفعيل ميزة "عدم الإزعاج" (Do Not disturb) قبل الخلود للنوم يتم إسكات كل التنبيهات على هاتف "آيفون"، سواء الصادرة من موقع "فيسبوك" أو البريد الإلكتروني وغير من التطبيقات.

    وحال أن احتاجك شخص بصفة ضرورية ولأمر طارئ، يمكنك ضبط ميزة "عدم الإزعاج" بأن تسمح لك بتلقي مكالمات متكررة من نفس الرقم لجعل هاتفك يرن، كما يمكنك أيضا تحديدا ما إذا كنت ترغب في استقبال مكالمات من جهات الاتصال الموجودين في قسم "المفضلين"بالهاتف.

    2) التسهيل من قراءة النصوص

    وذلك بفتح تطبيق "الإعدادات" ثم اختيار "Display & Brightness" ومنها إلى "Text Size" (حجم النص)، ثم استخدم شريط التمرير حتى تشعر بالرضا عن حجم الخط الذي ترغب فيه.

    3) أضف أكثر من بصمة إصبع

    انقر على "الإعدادات" ومنها انتقل إلى "Touch ID & Passcode"، ثم أدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بك، وأضف بصمة الإصبع واتبع عملية التسجيل، وكرر العملية أكثر من مرة لكي تصبح قادرا على الدخول إلى هاتفك بأكثر من بصمة إصبع.

    4) طريقة لضمان طول عمر البطارية

    احرص عند شرائك لهاتف "آيفون" جديد على إغلاق "السطوع التلقائي" في الجهاز من أجل عمر طويل للبطارية، وذلك بفتح "الإعدادات" ثم اختيار "Accessibility" (إمكانية الوصول)، ثم النقر على "Display & Text Size" (العرض وحجم النص)، وهناك ستجد في أسفل الصفحة مفتاحا لإيقاف السطوع التلقائي.

    وبعد إجراء هذا التعديل، فإنه لم يمكنك التحكم في سطوح هاتفك إلا بفتح مركز التحكم مع التمرير لأعلى من أسفل الشاشة على الجهاز باستخدام زر الصفحة الرئيسية، أو التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى بالنسبة لهواتف "آيفون" الجديدة.

    5) "الوضع المظلم"

    إذا كنت لا تريد أن تضبط سطوع الشاشة يدويا، فيمكنك استخدام "الوضع المظلم" المتوافر في نظام التشغيل "آي أو إس 13" والذي ثبت أنه يوفر عمر البطارية.

    ويحول "الوضع المظلم" جميع الخلفيات البيضاء في التطبيقات إلى خلفية سوداء في أغلب الأحيان، وفي المقابل ، يمكن لهاتفك توفير طاقة البطارية بفضل الألوان الداكنة.

    ولتشغيل "الوضع المظلم" لابد من الذهاب إلى "الإعدادات" ثم اختيار ""Display & Brightness وتحديد الخيار "Dark" في أعلى الشاشة.

    6) فرز إعدادات الخصوصية

    خذ بعض دقائق من وقتك وادخل على "Privacy" (الخصوصية) في "الإعدادات" لكي تحدد ما يمكن لكل تطبيق ذكي رؤيته وما لا يمكن رؤيته بشأن معلوماتك الشخصية.

    7) "مركز التحكم" يسهل الكثير من الأمور بنقرة واحدة

    يعد "مركز التحكم" (Control Center) وسيلة سهلة لتغيير الأغاني بسرعة أو تشغيل وضع الطائرة أو الاتصال بشبكة إنترنت "واي فاي" أو تشغيل مصباحك سريعا أو التحقق من المؤقت وغيرها من الأمور اليومية.

    لذا كن حريصا على تخصيص التطبيقات والميزات المتوفرة في "مركز التحكم"، عن طريق الذهاب إلى "الإعدادات" واختيار "مركز التحكم" متبوعا بتخصيص العناصر التي ترغب في الوصول إليها بشكل مستمر في هاتفك.

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