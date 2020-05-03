"مدينة النجوم"... لعبة "ببجي جديدة" تذهل عشاق الألعاب الإلكترونية

قدمت شركة "Cloud Imperium Games"، لعشاق الألعاب الإلكترونية، الأكثر شعبية حول العالم تجربة فريدة لعشاقها ستمكنهم من الاستمتاع بقضاء وقت جيد أثناء فترة الحجر الصحي.

وقامت الشركة بإضافة منطقة جديدة يطلق عليها "Star Citizen" في تحديثها الأخير للعبة "Alpha 3.9"، بدأ ظهور التحديثات الجديدة في أكثر من مكان حول العالم، ليستمتع اللاعبون بخوض تجربة مثيرة في الفضاء.

وأشار عشاق الألعاب الإلكترونية حول العالم إلى أن اللعبة تعتبر بمثابة "New Babbage" حيث تتضمن منصة هبوط أنيقة وجميلة وعالية الدقة، بحسب موقع "otakustudy".

وبالإضافة إلى ذلك، تم إضافة الكثير من التحسينات لحركة للشاشة وأقمار صناعية وغيرها من الميزات الساحرة.

بالإضافة إلى كل ذلك زودت المدينة بسجن يدخل إليه اللاعبون، حيث يقدم لهم معدات محدودة وأدوات قليلة مع تجارب أخرى مثيرة إضافية.

ولاقت التحسينات الأخيرة رواجا واسعا بين عشاق اللعبة، خصوصا مع وجود مرونة عالية بالحركة بالإضافة للدقة الكبيرة في الرؤية والوضوح الشديد.