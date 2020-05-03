هالة فاخر مستاءة من انتقاد أعمار بطلات مسلسل "سكر زيادة"... فيديو

عبرت الفنانة المصرية، هالة فاخر، عن استيائها من الانتقادات التي طالت بطلات مسلسل "سكر زيادة" المعروض خلال شهر رمضان بشأن أعمارهن.

وقالت فاخر لبرنامج "ذا إنسايدر بالعربي": "في البداية كانت الناس تسخر وما زالوا يسخرون حتى الآن، ويقولون لماذا يعملن حتى ذلك السن.. هل ترغبون في وفاتهن أم ماذا".

وأكدت هالة فاخر أن لكل سن جماله، وأن بطلات مسلسل "سكر زيادة" ممثلات قديرات، وعندما يعدن للاجتماع في عمل فني بعد غياب سيكون عملا جيدا وناجحا، وهو ما حدث بحسب رأيها.

ومسلسل "سكر زيادة" كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد و"ظرف طارق" لأحمد حلمي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.