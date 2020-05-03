"الاختيار"... محمد إمام ينشر كواليس مشهد "غربل الكمين يا منسي"... فيديو

نشر الممثل المصري محمد إمام، فيديو جديد من كواليس تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار"، والذي ظهر فيه كضيف شرف.

وشارك الفنان محمد إمام، متابعيه على حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، فيديو كشف فيه كواليس تصوير مشهد "غربل الكمين يا منسي"، وآخر يطلق فيه إمام الرصاص لمواجهة الإرهابيين، وثالث يقاوم فيه أحدهم ويحدث خلاله انفجار، إلى جانب التفاف مجموعة من فريق عمل المسلسل حول إمام لالتقاط الصور التذكارية معه.

View this post on Instagram من كواليس مسلسل #الأختيار 🎬 A post shared by Mohamed Emam • محمد إمام (@mohamedemam) on May 2, 2020 at 3:41pm PDT

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد من الأعمال المتابعة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة بالجيش المصري- الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.