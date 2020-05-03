المغرب... توقيف فرنسي دهس قطيعا من الأغنام عمدا.. فيديو

تحركت السلطات المغربية بشكل عاجل بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنا فرنسيا يدهس قطيعا من الأغنام عمدا في إحدى المناطق المغربية.

وأوقفت السلطات المغربية المواطن الفرنسي، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد دهسه عمدا قطيعا من الأغنام في منطقة شاطئ الصنوبر الدولي في جماعة المنصورية.

وأوقفت مصالح الدرك الملكي المغربي المواطن الفرنسي، فور انتشار المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق قيامه بقيادة سيارته ودهس قطيع الأغنام عمدا، بحسب "هسبريس".

فاجعة دهس قطيع أغنام بشاطئ الصنوبر

نطالب السلطات المحلية ببوزنيقة التدخل على إثر قيام شخص يحمل الجنسية الفرنسية، بدهس العشرات من الأغنام ، ونطالب بفتح تحقيق لدوافع قيام هذا الشخص بالفعل الشنيع وملابسة هذه الحادثة المؤلمة، وخصوصا الضرفية التي تمر منها البلاد.#المغرب pic.twitter.com/IsEyf1HalJ — Mohamed Abdelmalek محمد عبد المالك (@Abdelmalik_Moh) May 3, 2020

وأثارت المشاهدة تحفظات الشارع المغربي، وانتشرت عبارات الإدانة وطالبوا باعتقال الفاعل بشكل عاجل، وإنزال أشد العقوبات، لتتحرك السلطات المغربية على الفور بعد انتشار ردود الأفعال الصاخبة.