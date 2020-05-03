رجل إطفاء يقوم بمناورة رائعة... فيديو

يتلقى رجال الإطفاء تدريبات خاصة، تؤهلهم لآداء مهامهم بأقل الإمكانات المتاحة، وفي أصعب الظروف.

وتعد الحرائق أكبر اختبار لرجال الإطفاء، لأن نجاحهم يعني إنقاذ الأرواح، بينما تكون نتيجة أي خطأ يرتكبونه هو فقدان حياتهم وحياة من ذهبوا لإنقاذهم.

ونشرت صحيفة "ذا صن" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مناورة بطولية لأحد رجال الإطفاء، تختبر قدرته على المرور عبر فتحة ضيقة قطرها أصغر من المسافة بين كتفيه.

Firefighters are heroes 👏 pic.twitter.com/hBWMhGgKJe — The Sun (@TheSun) May 3, 2020

وتظهر تلك المناورة قدرة فائقة لرجال الإطفاء على الوصول إلى أشخاص قد يكونون موجودين داخل أماكن تحاصرها النيران، ولا توجد فرصة للوصول إليهم إلى عبر بعض الفتحات الضيقة.

ويقوم رجل الإطفاء، خلال المناورة، بتمرير أدواته إلى الداخل عبر فتحة سلم حديدي، ثم يقوم بالتسلل بجسده إلى الناحية الأخرى من السلم في محاكاة لعملية تسلل عبر فتحة ضيقة من أجل إنقاذ آخرين.