موقف كوميدى ولقطة فنية لعادل إمام فى مباراة اعتزال "البرنس"... فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر للزعيم عادل إمام في مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف قاسم من إستاد القاهرة في عام 2000.

وظهر عادل إمام خلال الفيديو في أرض الملعب تلبية لرغبة اللاعبين وهو يقوم باللعب لصالح النادي الأهلي وإظهار مهاراته بطريقة كوميدية، وهو ما دعى اللاعبين لتركه لبضع دقائق ليقوم بالتسخين قبل اللعب.

وشهدت المباراة لقطة طريفة للزعيم مع الحكم الدولي جمال الغندور، عندما بادر الأخير بإعطاء عادل إمام إنذار ليقوم عادل بطريقة كوميدية وطريفة بإخراج كارت أحمر من جيبه وإعطاءه لجمال الغدور وسط تصفيق الجماهير.

كما شهدت المباراة لقطة فنية أخرى للزعيم عادل إمام مع اللاعب الكويتي جاسم الهويدي المحترف في نادي الهلال السعودي عام (1999-2000) عندما مر منه الزعيم ببراعة بواسطة حركة "كوبري"، أبهرت جميع اللاعبين والجماهير في مدرجات استاد القاهرة.

في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي.

عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم. https://t.co/VlZCvDPY4b — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 3, 2020

وانتهت مباراة اعتزال "البرنس" أشرف قاسم بين ناديه الزمالك وضيفه الزعيم الهلال السعودي، التي جمعتها في استاد القاهرة عام 2000، بالتعادل السلبي.

يذكر أن أشرف قاسم لاعب الزمالك السابق، الملقب بـ"برنس" الكرة المصرية، خاض 78 مباراة دولية مع المنتخب المصري، كانت أولها أمام كوت ديفوار في عام 1985، وشارك في كأس الأمم الأفريقية أعوام (1986 و1988 و1994)، وكان هو صاحب ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة النهائية لكأس الأمم 1986 أمام الكاميرون، والتي أنهت اللقاء بفوز مصر.