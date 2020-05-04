فيديو مدهش لقردة تستحم بين الأشجار

تعد القردة من الحيوانات التي تمتلك قدرا من الذكاء، إضافة إلى امتلاكها مهارات أخرى يعتبرها بعض الناس مصدرا لسعادتهم عند زيارة الحدائق العامة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه لاثنين من قردة إنسان الغاب، مشيرة إلى أنهما مخلصان لبعضهما البعض، وأن كل منهما لا يفارق الآخر.

These orangutan best friends are inseparable 😍 pic.twitter.com/phBorzfEc8 — The Sun (@TheSun) May 4, 2020

ويظهر القردان في مشهد مدهش، يتبادلان فيه الأحضان ويمشيان معا وكأنهما حبيبان، قبل أن يتجها إلى مصدر للمياه داخل الغابة فيقومان بالاستحمام معا، حيث يساعد كل منهما الآخر على الاهتمام بنظافة جسده.