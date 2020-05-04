سيناريست "النهاية" يحسم الجدل حول اقتباس المسلسل من إحدى الأفلام القصيرة

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية، بسبب تناقل البعض أخبار عن تشابه مسلسل "النهاية" للفنان المصري يوسف الشريف، مع فيلم قصير باسم "Seam"، بسبب أن كلا من الفيلم والمسلسل يدوران في المستقبل، وتم تصوير العملين في الأردن، كذا تتشابه بعض المركبات الفضائية في العملين.

وقال السيناريست عمرو سمير عاطف، في تصريح مع موقع مصراوي: "دا كلام مش حقيقي خالص، أنا أول مرة في حياتي أشوف الفيلم ده والله، ودي أول مرة أعرف حتى إنه موجود".

أما مخرج المسلسل ياسر سامي، فقد قال أن "المسلسل أصلي، وكل ما به خاص به وبعالمه ولم يتم اقتباسه من أي عمل آخر، وبه مجهود كبير تقني وإنتاجي ليخرج في أفضل صورة تليق باسم مصر".

يذكر أن "مسلسل النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة "سينرغي"، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.