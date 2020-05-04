كيف يرى الأطفال "كورونا"… فيديو

تسبب فيروس كورونا المستجد، في تغيير أساليب حياة الناس حول العالم، وكان لذلك تأثيرا مباشرا على حياة الأطفال وعاداتهم اليومية.

ونشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد رأي العديد من الأطفال في هذه الأزمة وكيف أثرت على أساليب حياتهم وعاداتهم اليومية.

وتفاوتت آراء الأطفال ورؤيتهم لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، فبينما تحدث بعضهم عن دوره في مهاجمة الجهاز التنفسي للإنسان وفشل الجهاز المناعي في مواجهته، يقول آخرون إنه فيروس يصيب الناس بالكحة والعطس ويؤدي إلى موتهم في كثير من الأحيان.

ويتحدث آخرون عن إمكانية نقل الفيروس لآخرين من الشخص المصاب، بينما تقول إحدى الأطفال إنها تعرف أن الأطفال أقل عرضة لخطر الإصابة بسبب مناعتهم القوية.

وتحدث طفل آخر عن أن هذا الفيروس تسبب في إبقاء الناس في منازلهم ومنع التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم ومنعهم من ممارسة الرياضات المفضلة لديهم.

وتحدث بعض الأطفال عن أن هذا الفيروس، جعل حركة الناس، وحرم الأطفال من الذهاب إلى مناطق الترفيه واللعب.

Kids and coronavirus: readers’ children on how Covid-19 has changed their liveshttps://t.co/aWMgoC5Fxg pic.twitter.com/mUBexewPRl — The Sunday Times (@thesundaytimes) May 3, 2020

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3.5 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 247 ألف حالة وفاة.