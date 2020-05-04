جزائرية تفوز بجائزة "أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط"

حازت الفنانة الجزائرية، كنزة مرسلي، على جائزة عالمية هي "Golden Panther Music Awards" عن فئة "أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط".

وفازت مرسلي بالجائزة في الحفل الذي أُقيم عبر موقع "يوتيوب" من مدينة نيويورك، ضمن التدابير الوقائية من فيروس "كورونا"، بسبب الإقبال الجماهيري عليها وقوة الأغنيات التي تقدمها.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها كنزة مرسلي بجائزة عالمية بعد جائزة "Big Apple Music" لعام 2016.

من جانبها، وجهت كنزة مرسلي الشكر لجمهورها على دعمهم المتواصل لها، وتصويتهم المكثف لنيلها الجائزة، واعتبرت أن أجمل هدية قد يتلقاها الفنان من جمهوره تلك الجائزة العالمية.

شكر كبير للشركة الغالية على قلوب الكل 😉🥰 و انا بدوري اهدي هذه الجائزة العالمية لكم نتاج نجاحنا سويا و مجهوداتنا الجبارة و الأعمال الفنية الراقية و عقبال نجاحات اخرى على اعلى مستوى ❤️💪🏻 #KenzaMorsli https://t.co/Sm85sf9H6E — Kenza Morsli (@Kenza_Morsli) May 2, 2020

كما هنأت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" كنزة مرسلي على الجائزة، والتي تعاونت معها لمدة عامين متواصلين، وأثمرت جهودهما عن 4 أغنيات مصورة حققت ملايين المشاهدات، وكان آخرها أغنية "كانت باينة" التي حققت نحو 8 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب".