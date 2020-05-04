أول فنان يهزم أحمد السقا في رمضان

تمكن المطرب والممثل المصري، أحمد فهمي، من هزيمة الفنان أحمد السقا في برنامجه للمسابقات "إغلب السقا"، وذلك لأول مرة منذ انطلاق عرضه في شهر رمضان.

وجاء فوز أحمد فهمي على أحمد السقا في الحلقة العاشرة من البرنامج، أمس الأحد، بفارق النقاط، وفي نهاية البرنامج تبرع بمبلغ الجائزة 100 ألف جنيه إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

وظل أحمد السقا يهزم كل ضيوف برنامج "إغلب السقا"، حتى حل أحمد فهمي في حلقة أمس وأصبح أول فنان يفوز عليه في البرنامج.

وعقب عرض الحلقة، غرد أحمد فهمي عبر حسابه على موقع "تويتر": "مع حبيبي وأخي أحمد السقا برنامج "اغلب السقا"، حلقة جامدة يا أبو ياسين يا غالي".

​ويشارك في تقديم برنامج "إغلب السقا"، الإعلامية اللبنانية، رزان مغربي، التي سبق وأن شاركت أحمد السقا بطولة فيلم "حرب أطاليا" إنتاج 2005.

ويذاع البرنامج يوميا طوال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي مصر" في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن أبرز ضيوف برنامج "إغلب السقا" محمد هنيدي ونيللي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وعمرو سعد والمطرب اللبناني وائل جسار وقصي خولي ودرة والمطرب المصري حمادة هلال وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

ويتبارى ضيف كل حلقة مع أحمد السقا على مدار ساعة كاملة في الكثير من المجالات غير المعتادة، حتى يتبرع الضيف في نهايتها بالمبالغ المالية التي فاز بها لإحدى الجهات الخيرية.