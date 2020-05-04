رضيعة تجعل أمها تبكي من الفرح... فيديو

تمتلك الأمهات قدرا كبيرا من الحنان وتكن لأطفالها عطفا لا مثيل له، ويظهر ذلك في تعاملهن من أبنائهن خاصة في أيامهم الأولى.

ويرصد مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، لحظة انهيار أم من البكاء عندما أدركت أن رضيعتها بدأت تسمع جيدا لأول مرة في حياتها.

Mum is reduced to tears when her little girl hears for the first time pic.twitter.com/K7ynCLxSHb — The Sun (@TheSun) May 4, 2020

ويظهر الفيديو الأم والأب وأطفالهم الثلاثة، حيث تأثرت الأم بصورة كبيرة فرحا برضيعتها، بينما كان الزوج يحاول تهدئتها.