حمام سباحة خاص بالكلاب... شاهد ماذا يحدث بداخله

يقوم بعض الأشخاص بتربية الكلاب لأغراض الحراسة بينما يكون الهدف من تربيتهم لدى آخرين هو المتعة والترفيه.

وتتفاوت قدرة الكلاب على إسعاد أصحابها وفقا لما تكتسبه من مهارات تجعلها قادرة على القيام بأشياء مثيرة للإعجاب من حين إلى آخر.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من الكلاب في مسبح لا يوجد فيه إلا الكلاب، مشيرة إلى أنها تقوم بممارسة السباحة والاستمتاع بالماء على غرار البشر.

This is what heaven looks like 😍 pic.twitter.com/iS0MgT2tee — The Sun (@TheSun) May 4, 2020

ويظهر الفيديو قيام بعض الكلاب بالسباحة بينما تقوم أخرى بممارسة هواية القفز في الماء والخروج مرة أخرى لتكرار هذا الأمر.

وبينما يزدحم المسبح بالكلاب، تقوم بعضها بالاستجمام تحت مظلة خاصة بجوار المسبح، في حين تقوم كلاب أخرى بممارسة بعض الرياضات المائية والتسابق لاختطاف بعض الأشياء من بعضها البعض.