خطأ في مسلسل على تلفزيون الكويت يحدث ضجة... والحكومة تتحرك

أحدث خطأ في مسلسل تلفزيوني معروض على تلفزيون الكويت الرسمي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر إحدى بطلات مسلسل "محمد علي ورد" في مشهد بحلقة أمس الأحد وهي تناجي ربها قائلة: "يا منجي يوسف من بطن الحوت"، بدلا من القول "يا منجي يونس".

وتسبب الخطأ في هجوم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على صناع المسلسل والقائمين عليه.

وكتب مغرد مستنكرا: "ماذا يحدث في الوطن العربي...إلى هذه درجة أصبحنا لا نعرف أن الذي نجاه الله من بطن حوت هو سيدنا يونس وليس سيدنا يوسف".

ماذا يحدث في واطن عربي...الى هذه درجة اصبحنا لا نعرف ان الذي نجاه الله من بطن حوت هو سيدنا يونس وليس سيدنا يوسف https://t.co/4vksnqjaFY — Brahim (@Brahim24444478) May 3, 2020

وغرد مستخدم ساخرا: "يا منجي يوسف من بطن حوت، شكله الكاتب ما فتح القرآن في عمره كله".

يا منجي يوسف من بطن حوت

، 🥴🤔🤫 شكله الكاتب ما فتح القرآن في عمره كلش ، pic.twitter.com/0PZEk8NQFp — ⁦⁩ابو علي (@mohsenbandar) May 3, 2020

من ناحيته، اعتذرت وزارة الإعلام الكويتية رسميا عن الخطأ الذي ورد في المسلسل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن خطأ غير مقصود ورد بحلقة يوم الأحد في مسلسل ⁧‫"محمد علي ورد"،⁩ وأحيل الموضوع إلى لجنة التحقيق التي شكلها الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان".

يعتذر #تلفزيون_الكويت عن الخطأ الغير مقصود الذي ورد بحلقة اليوم في مسلسل #محمد_علي_رود وتم احالة الموضوع للجنة التحقيق التي شكلها معالي الوزير بشأن اجازة نصوص ومشاهدة اعمال رمضان#وزارة_الاعلام_الكويت#الكويت pic.twitter.com/r7WHLUCWlg — تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) May 3, 2020

​ومسلسل "محمد علي ورد" من بطولة سعد الفرج وجاسم النبهان ومحمد المنصور وخالد أمين وزهرة الخرجي وبثينة الرئيسي وهيفاء عادل وحسين مهدي وعبد الله بهمن وفاطمة الحوسني، وهو من تأليف محمد أنور وإخراج مناف عبد الله.