تعرف على العادات السيئة المكتسبة خلال الحجر الصحي لدى الروس

تغيرت حياة الكثير من المواطنين الروس، خلال فترة العزل الذاتي المفروضة في البلاد، واكتسب العديد منهم عادات سيئة جديدة، حيث تحدث الأطباء عن العادات الأكثر ضررا وكشفوا عن كيفية التخلص منها.

وكان في مقدمة العادات السيئة هي اللإفراط في تناول الطعام وخاصة ليلا، ووفقا لأخصائي التغذية ألكسندرا كيريلينكو، فإن ذلك يؤثر سلبا على الصحة العامة.

ووفقا له، فإن غالبا ما يحدث ذلك بسبب عوامل نفسية متعلقة بالوضع الحالي في ظل انتشار جائحة كورونا. وأضاف الأخصائي أن الأشخاص الذي يفعلون ذلك يتناولون الأطعمة الأكثر ضررا، مثل المشروبات الغازية والوجبات السريعة بالإضافة إلى العدد الكبير من فناجين القهوة والحلويات.

وأشار الأخصائي إلى أن هذا النوع من النظام الغذائي يؤدي إلى السمنة وبالتالي تطور أمراض خطيرة مثل السكري ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الجسم يفقد التوازن الهرموني وقد يعاني الشخص من الخرف وتصلب الشرايين أيضا.

وأضاف الطبيب أنه ضمن قائمة العادات السيئة أيضا شرب الكحول، ووفقا له فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي أيضا على الصحة، مشيرا إلى أن شرب الكحول يكون لدى الجنسين.

وقال طبيب المناعة، أناتولي أوستيوشيف، لموقع "وان" إنه من ضمن العادات السيئة أيضا قلة النشاط البدني، مشيرا إلى أن الأشخاص بدأوا يعملون عن بعد خلال فترة الحجر الصحي وأصبحوا يقضون أوقات كثيرة أمام شاشة التلفاز والكمبيوتر. ووفقا للطبيب فإن هذا يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

ونصح الطبيب القيام بنشاط بدني على الأقل 5 مرات في الأسبوع مع مجموعة متوازنة من التمرينات الرياضية.

ووفقا له فإن التدخين أيضا مضر جدا خلال فترة الحجر الصحي، وخاصة مع انتشار الفيروس التاجي المستجد "كورونا"، فإن المدخنين الذي يصابون به لا بد من حصولهم على تنفس اصطناعي عن طريق أجهزة التنفس الاصطناعي.