"مأساة رهيبة"... مواجهة ضد تمساح تسقط ضحية

لقيت أمريكية مصرعها، إثر مواجهة مع تمساح نادر، في جزيرة بولاية ساوث كارولينا.

ونجح أحد رجال الأمن في إطلاق النار على التمساح وقتله، قبل التحفظ على جثته، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

الضحية هي امرأة تدعى سينثيا كوفرت من جزيرة كونز بالولاية، لم يتم الكشف عن عمرها.

This is the third fatal alligator attack in South Carolina in the past four years. Before those attacks, the state had never recorded a person killed by an alligator. https://t.co/53k5AZnnGJ — WKRN (@WKRN) May 3, 2020

ووصف عمدة جزيرة كياوا، كريج ويفر، الحادث بـ"مأساة رهيبة".

وقال ويفر إن التمساح نادر للغاية ولم يظهر في الجزيرة من قبل.

وشدد ويفر على أنه من المهم تجنب حدوث أمر مماثل مجددا.

القاطور "Alligator" هو من فصيلة التماسيح ويعيش في المستنقعات والمنخفضات، وقد يبلغ طوله 4.4 متر ووزنه ما يزيد عن 450 كيلوغرام.