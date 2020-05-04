وفاة "قاضية وهمية" يثير جدلا في سوريا... ووزارة العدل تعلق

علقت وزارة العدل السورية على انتشار خبر وفاة قاضية سورية على وسائل التواصل الاجتماعي، درست في المعهد العالي للقضاء في سوريا، وتخرجت منه، بعد انتشار خبر وفاتها على نطاق واسع.

ونشرت الوزارة بيانا مقتضبا على صفحتها في "فيسبوك"، نفت فيه وفاة أي قاضية تابعة لوزارة العدل السورية، وأكدت عدم وجود قاضة سورية تدعى رباب الأيوبي، والتي تداولت الكثير من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاتها، وأشارت إلى أنها درست في المعهد العالي للقضاء في سوريا.

ودعت الوزارة في بيانها إلى عدم التعامل مع أي معلومة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

ونوهت الوزارة إلى وجود الكثير من الصفحات التي تتعمد نشر الأخبار الكاذبة بهدف تحقيق انتشار واسع لها وجمع المتابعين.

وكانت بعض الصفحات السورية قد تداولت بشكل واسع خبر وفاة قاضية سورية، ونعاها الكثير من المتبعين بحزن، ونوه البعض إلى أنه كان لها حسابا على "فيسبوك"، وأنها مارست من خلاله نشاطا غير مشروع، مدعية أنها قاضة سورية.