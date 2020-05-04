"دارث فيدر" شرير أفلام "حرب النجوم" ينتشر في قرية فلبينية بسبب كورونا

فوجئ سكان قرية فلبينية بمسؤولين محليين وهم يرتدون ملابس شخصيات أفلام "حرب النجوم" (ستار وورز) الشهيرة، بهدف تطبيق إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إضافة لتوزيع مساعدات.

واستطاع الشباب الذين يقودون تلك المساعي أن يجذبوا انتباه القرويين على مشارف قرية مانيلا، وهم يرتدون ملابس الشرير "دارث فيدر"، وكذلك زي جنود الإمبراطورية، بعد أن صنعوا تلك الأزياء من مفارش مطاطية وأدوات بلاستيكية مستخدمة كما يذكرونهم بالبقاء في المنزل، بحسب وكالة رويترز.

وقال موريل بالداجو، وهو مسؤول محلي منتخب يرتدي زي الجندي "ستورمتروبر" من أفلام "حرب النجوم": "نحاول حث السكان ممن خرجوا دون التصاريح المناسبة من الحجر الصحي ومن لا يرتدون كمامات بضرورة العودة لمنازلهم، نحاول ضمان الاتباع المناسب لإرشادات الحكومة".

© REUTERS / ELOISA LOPEZ ضابط قرية يرتدي زي شخصية "دارث فيدر" من أفلام "حرب النجوم" يركب زورقا صغيرا لتوصيل مواد الإغاثة إلى السكان في مجمع "أرتكس" الذي غمرته المياه في مالابون، مترو مانيلا، الفلبين، 4 مايو/ أيار 2020

وأضاف أن القرويين يقابلونه بالابتسامات والتحيات تخفيفا عنهم في ظل ظروف التفشي.

يشار إلى أن الرابع من مايو/ أيار معروف أيضا بـ"يوم ستار وورز" (يوم حرب النجوم العالمي)، والذي يحتفل فيه المعجبين بسلسلة الأفلام الشهيرة وشخصياتها حول العالم.

"We had each other, that's how we won." From our galaxy to yours, #MayThe4thBeWithYou! pic.twitter.com/eG9OBy5Foj — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

كما استقل عاملون في الحكومة يرتدون زي الشخصيات في الفيلم قوارب خشبية صغيرة لتوزيع مساعدات تحتوي على الأرز والأطعمة المعلبة للسكان في حي ساحلي قريب.

وتظهر الأرقام الصادرة عن الحكومة أن الفلبين، التي تخضع عاصمتها ومدنها الرئيسية لإجراءات عزل عام صارمة حتى منتصف مايو، سجلت 9485 حالة إصابة بالمرض و623 وفاة حتى اليوم الاثنين، بينما تعافى 1315.