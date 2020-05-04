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    ضابط قرية يرتدي زي شخصية دارث فيدر من أفلام حرب النجوم ويركب زورقا صغيرا لتوصيل مواد الإغاثة إلى السكان في مجمع أرتكس الذي غمرته المياه في مالابون، مترو مانيلا، الفلبين، 4 مايو/ أيار 2020

    "دارث فيدر" شرير أفلام "حرب النجوم" ينتشر في قرية فلبينية بسبب كورونا

    © REUTERS / ELOISA LOPEZ
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (69)
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    فوجئ سكان قرية فلبينية بمسؤولين محليين وهم يرتدون ملابس شخصيات أفلام "حرب النجوم" (ستار وورز) الشهيرة، بهدف تطبيق إجراءات عزل عام صارمة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إضافة لتوزيع مساعدات.

    واستطاع الشباب الذين يقودون تلك المساعي أن يجذبوا انتباه القرويين على مشارف قرية مانيلا، وهم يرتدون ملابس الشرير "دارث فيدر"، وكذلك زي جنود الإمبراطورية، بعد أن صنعوا تلك الأزياء من مفارش مطاطية وأدوات بلاستيكية مستخدمة كما يذكرونهم بالبقاء في المنزل، بحسب وكالة رويترز.

    وقال موريل بالداجو، وهو مسؤول محلي منتخب يرتدي زي الجندي "ستورمتروبر" من أفلام "حرب النجوم": "نحاول حث السكان ممن خرجوا دون التصاريح المناسبة من الحجر الصحي ومن لا يرتدون كمامات بضرورة العودة لمنازلهم، نحاول ضمان الاتباع المناسب لإرشادات الحكومة".

    ضابط قرية يرتدي زي شخصية دارث فيدر من أفلام حرب النجوم يركب زورقا صغيرا لتوصيل مواد الإغاثة إلى السكان في مجمع أرتكس الذي غمرته المياه في مالابون، مترو مانيلا، الفلبين، 4 مايو/ أيار 2020
    © REUTERS / ELOISA LOPEZ
    ضابط قرية يرتدي زي شخصية "دارث فيدر" من أفلام "حرب النجوم" يركب زورقا صغيرا لتوصيل مواد الإغاثة إلى السكان في مجمع "أرتكس" الذي غمرته المياه في مالابون، مترو مانيلا، الفلبين، 4 مايو/ أيار 2020

    وأضاف أن القرويين يقابلونه بالابتسامات والتحيات تخفيفا عنهم في ظل ظروف التفشي.

    يشار إلى أن الرابع من مايو/ أيار معروف أيضا بـ"يوم ستار وورز" (يوم حرب النجوم العالمي)، والذي يحتفل فيه المعجبين بسلسلة الأفلام الشهيرة وشخصياتها حول العالم.

    كما استقل عاملون في الحكومة يرتدون زي الشخصيات في الفيلم قوارب خشبية صغيرة لتوزيع مساعدات تحتوي على الأرز والأطعمة المعلبة للسكان في حي ساحلي قريب.

    وتظهر الأرقام الصادرة عن الحكومة أن الفلبين، التي تخضع عاصمتها ومدنها الرئيسية لإجراءات عزل عام صارمة حتى منتصف مايو، سجلت 9485 حالة إصابة بالمرض و623 وفاة حتى اليوم الاثنين، بينما تعافى 1315.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (69)

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    فيروس كورونا, أخبار منوعات, منوعات, اليوم العالمي لحرب النجوم, حرب النجوم
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