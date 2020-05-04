"دارث فيدر" شرير أفلام "حرب النجوم" ينتشر في قرية فلبينية بسبب كورونا

واستطاع الشباب الذين يقودون تلك المساعي أن يجذبوا انتباه القرويين على مشارف قرية مانيلا، وهم يرتدون ملابس الشرير "دارث فيدر"، وكذلك زي جنود الإمبراطورية، بعد أن صنعوا تلك الأزياء من مفارش مطاطية وأدوات بلاستيكية مستخدمة كما يذكرونهم بالبقاء في المنزل، بحسب وكالة رويترز.
وقال موريل بالداجو، وهو مسؤول محلي منتخب يرتدي زي الجندي "ستورمتروبر" من أفلام "حرب النجوم": "نحاول حث السكان ممن خرجوا دون التصاريح المناسبة من الحجر الصحي ومن لا يرتدون كمامات بضرورة العودة لمنازلهم، نحاول ضمان الاتباع المناسب لإرشادات الحكومة".
وأضاف أن القرويين يقابلونه بالابتسامات والتحيات تخفيفا عنهم في ظل ظروف التفشي.
يشار إلى أن الرابع من مايو/ أيار معروف أيضا بـ"يوم ستار وورز" (يوم حرب النجوم العالمي)، والذي يحتفل فيه المعجبين بسلسلة الأفلام الشهيرة وشخصياتها حول العالم.
"We had each other, that's how we won." From our galaxy to yours, #MayThe4thBeWithYou! pic.twitter.com/eG9OBy5Foj— Star Wars (@starwars) May 4, 2020
كما استقل عاملون في الحكومة يرتدون زي الشخصيات في الفيلم قوارب خشبية صغيرة لتوزيع مساعدات تحتوي على الأرز والأطعمة المعلبة للسكان في حي ساحلي قريب.
وتظهر الأرقام الصادرة عن الحكومة أن الفلبين، التي تخضع عاصمتها ومدنها الرئيسية لإجراءات عزل عام صارمة حتى منتصف مايو، سجلت 9485 حالة إصابة بالمرض و623 وفاة حتى اليوم الاثنين، بينما تعافى 1315.
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