مصر... الأرصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من تعرض البلاد غدا الثلاثاء لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وبحسب ما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، يشهد الطقس اخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مقارنة باليوم.

وتصل درجة الحرارة في القاهرة يوم الثلاثاء إلى 26 درجة بانخفاض يتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية.

وأوضح شاهين أن نشاط حركة الرياح بأغلب محافظات الجمهورية، يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

ويصاحب ذلك نشاط للرمال والأتربة على بعض الطرق المؤدية لمحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وأيضا اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ولكن بشكل خفيف قد يكون غير مؤثر على الأنشطة البحرية.

وأشار شاهين إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق وأجزاء من القاهرة.