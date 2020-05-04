طريقة سحرية تخلصك من الوزن الزائد خلال شهر رمضان والعزل الذاتي

دوما ما يزداد وزن معظم الناس خلال شهر رمضان، بسبب التناول المكثف للطعام مساء، وما بالك ومعظم الناس يعيشون حاليا ظروف استثنائية في فرض العزل الذاتي وحظر التجوال في معظم دول العالم ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

يمكن أن تخرج من شهر رمضان بزيادة غير مسبوقة من الوزن، ولكن هناك طريقة سحرية يمكنها أن تجعلك تنهي شهر رمضان وأن تتخلص من وزنك الزائد بصورة كاملة.

وأوضح موقع مؤسسة "بريتش نيوتريشن فونديشن" أنه يمكن إنهاء رمضان وأنت تتخلص من كل الوزن الزائد إذا اتبعت تلك النصائح.

ويمكن التخلص من الوزن الزائد خلال شهر رمضان رغم استمرارك في العزل الذاتي والمكوث في المنزل لفترات طويلة والامتناع عن النزل للصالات الرياضية أو المشي أو الركض بعد الإفطار.

تأتي تلك النصائح السحرية على النحو التالي:

1- السحور الصحيح:

تناول وجبة سحور رمضان الصحية والسليمة، يمكنها أن توفر لك الطاقة الكافة طوال فترة الصيام.

يجب أن تهتم لتناول الأطعمة المشبعة التي لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم مثل اللبنة.

2- إفطار صحي:

بدء وجبة الإفطار بتناول 3 تمرات، يمكن وصفه بأنه حل مثالي يساهم في إنقاص الوزن بصورة كبيرة.

تجنب الأطعمة المقلية والدهون والسكريات.

تناول طعامك ببطء، حتى تشعر بالشبع دون تناول كميات كبيرة من الطعام.

3- ممارسة الرياضة:

قد لا يمكنك الخروج لممارسة الرياضة، لكن يمكنك ممارستها من داخل المنزل، لأنها تساعد على علاج اضطرابات السلوك.

ممارسة رياضة خفيفة لمدة 20 دقيقة بعد الإفطار يساعد على حرق الدهون التي سبق وتناولتها خلال وقت الإفطار.

ماذا تفعل خلال العزل؟

- خذ احتياجات فقط عند الشراء من المتاجر، ولا حاجة للتخزين.

- استخدم المنتجات الطازجة القابلة للتلف أولا أو تلك التي لها تاريخ صلاحية ينتهي قريبا.

- قم بتحضير الأطعمة الصحية وتجنب شراء الوجبات المعدة في الخارج.

- تجنب الوجبات السريعة لأنها سبب رئيسي في زيادة الوزن.

- انتبه للكم الذي تتناوله.

- انتبه لكميات الملح والسكر في الطعام.

- الجأ إلى طرق طهي الأطعمة الصحية كالشواء والطهي بالبخار بدلا من القلي.

- اشرب الماء بدلا من المشروبات السكرية.