فنانة مصرية ناجحة تعلن اعتزالها الفن بصورة نهائية

فاجأت فنانة مصرية ناجحة، مساء اليوم الاثنين 4 مايو/أيار، جمهورها بإعلانها اعتزال الفن بصورة نهائية.

وأعلنت الفنانة نهى عابدين، في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، والذي نقله موقع "في الفن"، اعتزال التمثيل بصورة نهائية.

وقالت نهى عابدين: "أدرك أنه قرار قد يكون صحيح أو خاطئ، لكني أفكر في الأمر منذ فترة طويلة، ووصلت إلى قرار سيشعرني بالراحة بصورة كبيرة".

وتابعت بقولها "أنا قررت اعتزال مهنة التمثيل بشكل نهائي".

​يذكر أن نهى عابدين، توصف بأنها ممثلة ناجحة، لمشاركتها المتميزة في عدد من الأعمال، مثل مسلسلي "ونوس" و"حلاوة الدنيا" وفيلم "الكنز" ومسلسلات "طلعت روحي" و"قابيل" و"لدينا أقوال أخرى".

وكان آخر مشاركات نهى عابدين في موسم دراما رمضان الحالي، مشاركتها المتميزة في مسلسلي "ليالينا 80" و"2 في الصندوق".