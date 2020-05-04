فنانة مصرية ناجحة تعلن اعتزالها الفن بصورة نهائية

وأعلنت الفنانة نهى عابدين، في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، والذي نقله موقع "في الفن"، اعتزال التمثيل بصورة نهائية.
وقالت نهى عابدين: "أدرك أنه قرار قد يكون صحيح أو خاطئ، لكني أفكر في الأمر منذ فترة طويلة، ووصلت إلى قرار سيشعرني بالراحة بصورة كبيرة".
وتابعت بقولها "أنا قررت اعتزال مهنة التمثيل بشكل نهائي".
#بوابة_الوفد|نهى عابدين: بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائيhttps://t.co/ZSIYZrIydt pic.twitter.com/kGuGjHYxEr— بوابة الوفد (@alwafdportal) May 4, 2020
يذكر أن نهى عابدين، توصف بأنها ممثلة ناجحة، لمشاركتها المتميزة في عدد من الأعمال، مثل مسلسلي "ونوس" و"حلاوة الدنيا" وفيلم "الكنز" ومسلسلات "طلعت روحي" و"قابيل" و"لدينا أقوال أخرى".
وكان آخر مشاركات نهى عابدين في موسم دراما رمضان الحالي، مشاركتها المتميزة في مسلسلي "ليالينا 80" و"2 في الصندوق".
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