طريقة بسيطة ستجعلك تعرف إن كان البيض لا يزال طازجا

يعتبر البيض أحد المواد الغذائية الموجودة في ثلاجة كل منزل في العالم، وكغيره من المواد يتم وضع مدة الصلاحية على العلبة الخاصة به.

تحتوي كل عبوة بيض في السوق على تاريخ صلاحية للبيع، كما تحتوي على تاريخ التعبئة الذي سيخبرك بيوم تعبئة البيض في العبوة.

لكن في حال قمت بشراء البيض من المزارع بشكل مباشر أو قمت برمي العبوة بعد إفراغ محتواها من البيض في الثلاجة، دون تذكر مدة الصلاحية.

كيف يمكنك التعرف على صلاحية البيض ؟

عندما يصبح البيض قديما تبدأ السوائل داخله بالتبخر عبر قشرته، لذلك يمكن أن يساعدك التبخر، على معرفة مدى طزاجة البيض.

لمعرفة ان كان البيض طازجا أم لا، يمكنك القيام بحيلة صغيرة تعرف بـ"اختبار الطفو".

وكل ما عليك فعله هو ملء كوب من الماء ووضع بيضة فيه، وفي حال استقرت البيضة بشكل أفقي في قعر الكوب، فإن البيضة في قمة طزاجتها ويمكن استخدامها.

إذا كان الطرف المستدق من البيضة يشير لأعلى فهي بيضة آمنة للاستخدام، لكنها ليست بالطزاجة نفسها.

أما إذا طفت البيضة فوق كوب الماء فذلك يعني أن البيضة فسدت، ولا يجب استخدامها. تخلص من كل الذي يطفو على سطح الماء في اختبار الطفو.

حفظ البيض طازجا

تعتبر عادة غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة من العادات الخاطئة، فقشرة البيض المسامية تحتوي على طبقة رقيقة تحميها من الكائنات الحية الدقيقة والروائح والرطوبة الخارجية.

وعند غسل البيض فأنت تقوم بإزالة هذه الطبقة، وبفضل نفاذية غشاء القشرة يمكن أن تدخل العوامل الملوثة داخلها، بحسب ما نشر موقع parade.

كما ويفضل وضع كرتونة البيض في الجزء الخلفي من الثلاجة وعدم وضعه في باب الثلاجة، ويعود ذلك الى أن باب الثلاجة يتم فتحه وإغلاقه كثيرا، الأمر الذي يعرض البيض للكثي من التحولات في درجات الحرارة.