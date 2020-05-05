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    موظ

    الصيد يفشل... موظ يسبح ويهرب من دب... فيديو

    © Sputnik . Sergey Kuznetsov
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    قام مفتشون من محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا الروسية بتصوير مقطع فيديو لموظ يسبح في المحيط الهادئ ودب يحاول اصطياده.

    وكتب موظفو المحمية: "مفتش في محمية كرونوتسكي على ساحل خليج أولغا لاحظ مشهدا مثيرًا للاهتمام. البطل الرئيسي، موظ، كان يستحم بهدوء، عندما ظهر الخطر على صورة دب جائع".

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    Купание в Тихом океане обернулось бегством. Интересную сцену наблюдали инспекторы Кроноцкого заповедника на побережье бухты Ольга. Главный герой - лось - спокойно принимал ванну, как вдруг, по закону природного жанра, появилась опасность в образе голодного медведя. . Вот как описывает ситуацию сотрудник службы охраны заповедных территорий Анна Елисеева @_anyuta_eliseeva: . "Занимаясь покрасочными работами на территории кордона, участковый госинспетор Илья Кудряшов заметил в 300 метрах от кордона лося, стоящего в океане. Мы решили сходить посмотреть на него поближе. Перейдя реку, я проползла около 150 метров по-пластунски, чтобы не спугнуть и не побеспокоить животное. Сняв видео и несколько фото, поползла назад. Еще около часа мы наблюдали за животным из окна дома. Лось долго находился в воде, а потом около 20 минут стоял на берегу и обтекал. Когда наш интерес уже угас, мы вдруг заметили как за лосём погнался медведь и они умчались из поля зрения. Но через час косолапый вернулся на устье реки Ольга, видимо, охота не удалась." . Листайте карусель и смотрите видео🐻 . #kronoki #kronotskyreserve #kamchatka #wildnature #animals #moose #bears #pacificocean #кроноцийзаповедник #камчатка_заповедная #животныймир #лось #бурыймедведь #тихийокеан

    Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru)

    قالت آنا إليسيفا، موظفة خدمة حماية المناطق المحمية، التي صورت الفيديو، إن المفتش المحلي إيليا كودرياشوف رأى الموظ يسبح على مسافة 300 متر عن السور.

    وأضافت آنا: "عبرت النهر، زحفت لمسافة 150 مترًا حتى لا أخيف الحيوان وأزعجه. بعد تصوير الفيديو وبعض الصور، زحفت إلى الوراء. راقبنا الحيوان لمدة ساعة تقريبًا من نافذة المنزل. كان الموظ في الماء لفترة طويلة، ثم وقف على الشاطئ لحوالي 20 دقيقة. عندما بدأنا لا نعير اهتمام للأمر، لاحظنا فجأة دبًا يطارد الموظ وابتعدا عن أنظارنا. ولكن بعد ساعة، عاد الدب إلى مصب نهر أولغا، على ما يبدو فشل الصيد".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    منوعات, دب, ظبي
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