نصائح للأمهات المرضعات لحماية أطفالهن من فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية أنه إلى الآن لم يثبت انتقال عدوى فيروس ‏كورونا المستجد من الأم للطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أنه حال إصابة ‏الأم بالفيروس، عليها عصر الحليب والاحتفاظ به في الثلاجة ‏لمدة ثلاثة أيام قبل استعماله.

ونصحت الوزارة الأمهات بضرورة استخدام الكمامات عند الرضاعة أو حال ‏الاقتراب من الرضيع مع الحرص على تنظيف وتطهير الأسطح ‏المستخدمة بشكل روتيني. ‏

وشملت التوصيات، غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد لمس ‏الرضيع، بالإضافة لغسل أو مسح منطقة الثدي قبل وبعد ‏الرضاعة.

وتقي الرضاعة الطبيعية الأطفال من داء الربو وحساسية الأنف، كما تنخفض نسبة الإصابة بالسرطان عند الأطفال الذين استفادوا منها.