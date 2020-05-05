نصائح للأمهات المرضعات لحماية أطفالهن من فيروس كورونا

وأشارت الوزارة إلى أنه حال إصابة الأم بالفيروس، عليها عصر الحليب والاحتفاظ به في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام قبل استعماله.
اتباع التوجيهات يحمي طفلك الرضيع وقت #كورونا— مستشفى مدينة العيون (@O_C_hospital) April 24, 2020
ويمكنك من استكمال #الرضاعة_الطبيعية #الوقاية_من_كورونا #الزم_بيتك#خليك_في_البيت#كلنا_مسؤل#رمضان_مبارك#صحة_الاحساء #وزارة_الصحة_السعودية pic.twitter.com/hsMdGLY3by
ونصحت الوزارة الأمهات بضرورة استخدام الكمامات عند الرضاعة أو حال الاقتراب من الرضيع مع الحرص على تنظيف وتطهير الأسطح المستخدمة بشكل روتيني.
وشملت التوصيات، غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد لمس الرضيع، بالإضافة لغسل أو مسح منطقة الثدي قبل وبعد الرضاعة.
وتقي الرضاعة الطبيعية الأطفال من داء الربو وحساسية الأنف، كما تنخفض نسبة الإصابة بالسرطان عند الأطفال الذين استفادوا منها.
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