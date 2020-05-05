مخرج المسلسل الخليجي يعلق على الخطأ الديني... وقرار جديد من وزارة الإعلام الكويتية

علق مناف عبدال، مخرج المسلسل الخليجي "محمد علي ورد" على الخطأ الديني الذي ورد في حلقة الأحد، والذي دعا وزارة الإعلام في الكويت للاعتذار للمشاهدين.

وأكد عبدال أن الخطأ غير مقصود، من حيث الخلط بين أسماء النبيين يوسف ويونس في المشهد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لن يتنصل من الخطأ وذلك "لأن الكل يعلم أن المخرج هو سيد العمل"، بحسب قوله لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

طلب مناف عبدال من الجمهور الابتعاد عن لوم أي أحد غيره من طاقم العمل، خاصة الفنانة فاطمة الحوسني، التي ظهرت في المشهد في وهي تناجي ربها.

وأردف قائلا: "أدرك تماما أن غلطة الشاطر بألف، ومن ردود الفعل تعلمت درسا لن أنساه في حياتي، إلا أن الله وحده عالم بالظروف القاسية التي مرّ بها العمل، وعدم التركيز كان نتيجة الارتباك والسهر حتى يتم إنجاز وتسليم العمل رغما عن الظروف القاسية المرتبطة بانتشار جائحة "كورونا" في العالم".

واختتم عبدال تصريحاته بالتأكيد على أنه "حريص كل الحرص كمخرج على عدم المساس بكل ما يتعلق بتاريخ الديانات والأنبياء والرسل، وأنه يعلم علم اليقين أن الله سينجيه من هذا الخطأ، كما نجّى يونس من بطن الحوت".

وفي تطور جديد للأزمة، أصدرت وزارة الإعلام الكويتية توجيها بإصدار قرار بحل لجنتي النصوص والمشاهدة، وذلك إلى حين الانتهاء من لجنة التحقيق التي قامت الوزارة بتشكيلها لأزمة مشهد من مسلسل "محمد علي ورد".

وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري : وجهنا باصدار قرار بحل لجنتي النصوص والمشاهدة إلى حين انتهاء لجنة التحقيق التي قمنا بتشكيلها أخيرا من تقديم تقريرها ومحاسبة كل مقصر#وزارة_الإعلام_الكويت #محمد_علي_رود #رمضان #الكويت pic.twitter.com/RKW5WV60w5 — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) May 3, 2020

​وتظهر إحدى بطلات مسلسل "محمد علي ورد" (الممثلة فاطمة الحوسني) في مشهد بحلقة الأحد وهي تناجي ربها قائلة: "يا منجي يوسف من بطن الحوت"، بدلا من القول "يا منجي يونس".

وتسبب الخطأ في هجوم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على صناع المسلسل والقائمين عليه.

واعتذرت وزارة الإعلام الكويتية رسميا، أمس الاثنين، عن الخطأ الذي ورد في المسلسل، وقالت في بيان لها: "إن خطأ غير مقصود ورد بحلقة يوم الأحد في مسلسل ⁧‫"محمد علي ورد"،⁩ وأحيل الموضوع إلى لجنة التحقيق التي شكلها الوزير بشأن إجازة نصوص ومشاهدة أعمال رمضان".

​ومسلسل "محمد علي ورد" من بطولة سعد الفرج وجاسم النبهان ومحمد المنصور وخالد أمين وزهرة الخرجي وبثينة الرئيسي وهيفاء عادل وحسين مهدي وعبد الله بهمن وفاطمة الحوسني، وهو من تأليف محمد أنور وإخراج مناف عبد الله.