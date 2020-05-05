حق شاهين... جريمة مروعة تهز العراق

جريمة مروعة هزت العراق، إثر مقتل طفل بطريقة بشعة في مدينة الموصل.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، عثر على الطفل شاهين وسام سلوان صاحب الـ8 أعوام، مقتولا داخل مسجد بعد أن خرج من منزله إلى البقالة.

وقام القاتل بتحطيم رأس الطفل العراقي بحجر.

#حق_شاًهين

Shaheen8 years old An Iraqi child who was found in a mosque raped by an unknown human monster words truly can’t describe how some males are so disgusting

Even a child hasnt been spared from you and from your shit Hope that fucking psycho get castrated and hanged to be pic.twitter.com/NrqVKVXDhN — ᘜ (@4liiex) May 4, 2020

وانتشر هاشتاغ #حق_شاهين على تويتر، حيث طالب العراقيون السلطات بضرورة سرعة القبض على الجاني.

وأعلنت قوات الأمن العراقية أنها باشرت تحقيقات مكثفة من أجل إلقاء القبض على الجناة، مؤكدة أن القبض عليهم مسالة وقت.