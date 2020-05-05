سر رفض ميغان ماركل تصوير أقدامها

وقالت المصورة إنها عملت عن كثب مع ميغان ماركل قبل أن تلتقي بزوجها الأمير هاري، وأضافت أنها كانت تلقب بـ"أميرة" بسبب سلوكها "الصعب" و"المتطلب" في موقع التصوير، بحسب تصريحاتها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن أقدام ميغان ماركل البالغة من العمر 38 عاما أصبحت موضوعا ساخنا للصحافة، بعد خلع حذائها خلال جولة ملكية في نيوزيلندا قامت بها في عام 2018، وكشفت عما يعتقد البعض أنه ندبة جراء عملية إزالة زائدة عظمية بها.
وأضافت المصورة أنه أصبح من الواضح بالنسبة لفريق عملها المساعد أن ميغان ماركل "تكره قدميها".
Meghan Markle's foot scar suggests she's had a bunion removed. https://t.co/4tQlOKiU7X pic.twitter.com/QPFJKMFIsQ— Inside Edition (@InsideEdition) January 18, 2019
OMG PPL... Like Seriously... Dude... #MeghanMarkle possibly had a bunion removed before... Like Crazy. #RoyalTourNZ 🤪 pic.twitter.com/uOaLc1VbnO— Raynard Lawson (@raynardlawson) November 1, 2018
وتابعت أنه قبل بدء جلسة التصوير أحاطها أصدقاؤها، علما بأن ميغان ماركل صعبة التعامل معها، و"عندما شاهدتها لأول مرة في موقع التصوير لم أكن أعرف من هي وقت بطولتها لمسلسل "Suits"، ورغم ذلك كانت تتصرف مع الجميع كنجمة مشهورة".
وأردفت: "وصلت ميغان ماركل إلى موقع التصوير وهي مرتدية قبعة البيسبول مخفية وجهها ورأسها لأسفل، ودخلت إلى غرفة الماكياج".
ورفضت المصورة ذكر اسمها للصحيفة البريطانية، لأنها مازالت تعمل في الصناعة.
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