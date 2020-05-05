سر رفض ميغان ماركل تصوير أقدامها

كشفت مصورة فيديو جوانب خفية عن شخصية ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، ومنها أنها ترفض تصوير أقدامها.

وقالت المصورة إنها عملت عن كثب مع ميغان ماركل قبل أن تلتقي بزوجها الأمير هاري، وأضافت أنها كانت تلقب بـ"أميرة" بسبب سلوكها "الصعب" و"المتطلب" في موقع التصوير، بحسب تصريحاتها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابعت أن ميغان ماركل حضرت إلى موقع التصوير ومعها مجموعة كبيرة من المرافقين، إلى جانب فرضها قواعد صارمة، بما في ذلك عدم تصوير قدميها وتجنب التركيز عليها.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن أقدام ميغان ماركل البالغة من العمر 38 عاما أصبحت موضوعا ساخنا للصحافة، بعد خلع حذائها خلال جولة ملكية في نيوزيلندا قامت بها في عام 2018، وكشفت عما يعتقد البعض أنه ندبة جراء عملية إزالة زائدة عظمية بها.

وأضافت المصورة أنه أصبح من الواضح بالنسبة لفريق عملها المساعد أن ميغان ماركل "تكره قدميها".

Meghan Markle's foot scar suggests she's had a bunion removed. https://t.co/4tQlOKiU7X pic.twitter.com/QPFJKMFIsQ — Inside Edition (@InsideEdition) January 18, 2019

وتابعت أنه قبل بدء جلسة التصوير أحاطها أصدقاؤها، علما بأن ميغان ماركل صعبة التعامل معها، و"عندما شاهدتها لأول مرة في موقع التصوير لم أكن أعرف من هي وقت بطولتها لمسلسل "Suits"، ورغم ذلك كانت تتصرف مع الجميع كنجمة مشهورة".

وأردفت: "وصلت ميغان ماركل إلى موقع التصوير وهي مرتدية قبعة البيسبول مخفية وجهها ورأسها لأسفل، ودخلت إلى غرفة الماكياج".

ورفضت المصورة ذكر اسمها للصحيفة البريطانية، لأنها مازالت تعمل في الصناعة.