منظمة الصحة في اليوم العالمي لنظافة الأيدي: أنقذوا الأرواح... نظفوا أياديكم

وأشارت المنظمة إلى الدور الحقيقي الذي يمكن أن يلعبه العمال الصحيون وأفراد المجتمع، وأن يساعدوا في الوقاية من العدوى.
وجاء في التغريدة: "يستطيع العاملون الصحيون وأفراد المجتمع أن يساعدوا في الوقاية من العدوى، إن غسل الأيدي هو أحد الإجراءات الأكثر فعالية للحد من انتشار مُسبِّبات الأمراض وللوقاية من العدوى، بما في ذلك العدوى بفيروس كوفيد_19".
في اليوم العالمي لنظافة الأيدي👐: أنقذوا الأرواح: نظِّفوا أيديكم.— WHO EMRO (@WHOEMRO) May 5, 2020
يستطيع العاملون الصحيون وأفراد المجتمع أن يساعدوا في الوقاية من العدوى.
إن غسل الأيدي هو أحد الإجراءات الأكثر فعالية للحد من انتشار مُسبِّبات الأمراض وللوقاية من العدوى، بما في ذلك العدوى بفيروس #كوفيد_19. pic.twitter.com/HrTPM7FFo5
وأكدت المنظمة أن غسل الأيدي هو أحد الإجراءات الأكثر فعالية للحد من انتشار مُسبِّبات الأمراض وللوقاية من العدوى، بما في ذلك العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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