منظمة الصحة في اليوم العالمي لنظافة الأيدي: أنقذوا الأرواح... نظفوا أياديكم

نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على تويتر، اليوم الثلاثاء، تغريدة بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي، طالبت فيها برفع مستوى الوعي لإنقاذ الأرواح عن طريق تنظيف اليدين جيدا.

وأشارت المنظمة إلى الدور الحقيقي الذي يمكن أن يلعبه العمال الصحيون وأفراد المجتمع، وأن يساعدوا في الوقاية من العدوى.

وجاء في التغريدة: "يستطيع العاملون الصحيون وأفراد المجتمع أن يساعدوا في الوقاية من العدوى، إن غسل الأيدي هو أحد الإجراءات الأكثر فعالية للحد من انتشار مُسبِّبات الأمراض وللوقاية من العدوى، بما في ذلك العدوى بفيروس كوفيد_19".

في اليوم العالمي لنظافة الأيدي👐: أنقذوا الأرواح: نظِّفوا أيديكم.



يستطيع العاملون الصحيون وأفراد المجتمع أن يساعدوا في الوقاية من العدوى.



إن غسل الأيدي هو أحد الإجراءات الأكثر فعالية للحد من انتشار مُسبِّبات الأمراض وللوقاية من العدوى، بما في ذلك العدوى بفيروس #كوفيد_19. pic.twitter.com/HrTPM7FFo5 — WHO EMRO (@WHOEMRO) May 5, 2020

​وأكدت المنظمة أن غسل الأيدي هو أحد الإجراءات الأكثر فعالية للحد من انتشار مُسبِّبات الأمراض وللوقاية من العدوى، بما في ذلك العدوى بفيروس كورونا المستجد.