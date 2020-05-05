بعد غياب 240 عاما... عودة المفترس الأكبر من نوعه للظهور في بريطانيا

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، كانت النسور ذات الذيل الأبيض والتي يصل طول جناحها إلى مترين ونصف منتشرة في جنوب إنجلترا حتى القرن الثامن عشر.

واختفت النسور بسبب الصيد الجائر.

The white tailed eagle, or sea eagle, is Scotland's largest bird of prey. Numbers had declined dramatically due to habitat loss and persecution. However, following a successful reintroduction programme, the population has grown to an estimated 130 pairs 🦅 #OneSmileEachDay pic.twitter.com/Dd9dOw66Hn — wwfscotland (@WWFScotland) May 1, 2020

آخر مرة شوهد فيها هذا النوع كان عام 1780، قبل الإعلان عن الانقراض الكامل عام 1918.

وعادت النسور ذات الذيل الأبيض للظهور من جديد، بفضل وكالة الغابات الحكومية.

Victor, a white-tailed eagle, was enlisted to raise awareness of climate change with spectacular footage of his view soaring over the Alps.



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وشهد الصيف الماضي، إطلاق 6 نسور بيضاء الذيل في جزيرة وايت، كجزء من مشروع مدته خمس سنوات لإعادة هذا النوع، وكانت النسور تتواجد في غابات اسكتلندا.

وتبدأ النسور ذات الذيل الأبيض في التكاثر حين تبلغ الخامسة، وهي تعتمد على الجلوس وانتظار فريستها بدلا من التحليق لمسافات طويلة والصيد.