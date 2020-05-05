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    مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018

    زيادة طلبات التبني في ملجأ الحيوانات في العاصمة السعودية بسبب كورونا

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
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    قال القائمون على عيادة وملجأ الرياض للحيوانات، وهي منظمة غير حكومية توفر مأوى مؤقتا وعلاجا طبيا للحيوانات، إنهم شهدوا زيادة في طلبات التبني للحيوانات خلال فترة العزل العام موضحين أن الكثير من الأُسر تسعى لتبني حيوانات أليفة لمساعدتها، لا سيما الأطفال، في التعامل مع فترة العزل.

    وقالت امرأة من ويلز تقيم في الرياض تدعى كالسلين سوبكنز: "تبنينا للتو هذه الكلبة الجديدة، اسمها بابلز، حلوة للغاية، رائعة، أريد فقط اصطحابها إلى المنزل لتتأكد من أنها في منزل جديد سعيد، وهذا أهم جزء في الموضوع"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

    سيارة تابعة إلى الشرطة السعودية
    © AP Photo / Hasan Jamali
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    لكن الملجأ يشير أيضا إلى أنه لاحظ أن عددا ممن تبنوا حيوانات يحاولون إرجاعها بسبب مخاوف من أنها قد تنقل فيروس كورونا، حسب قول محمد بن معمر عضو إدارة الملجأ.

    وأضاف بن معمر: "فيروس كورونا له إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت. من سلبياته ناس كثيرة تخلت عن حيواناتها، ممكن أن نتكلم عن قلة الوعي بالنسبة لهم، لكن نتكلم عن الجانب الإيجابي اللي هو فرحنا بأن الناس استغلت الحظر الصحي في تبني الحيوانات، فهم تواصلوا معنا ووفرنا لهم المواد المناسبة لهم مما يعطيهم الدافع المناسب كي يتخذوا خطوة التبني"، بحسب رويترز.

    وخففت المملكة في الآونة الأخيرة القيود التي تفرضها على حركة التنقل بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باستثناء مدينة مكة. وسجلت السعودية أكثر من 28 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا مع 191 حالة وفاة.

    وما زالت المدارس والمطاعم والمساجد والأماكن العامة الأخرى، التي يصعب تطبيق التباعد الاجتماعي فيها، مغلقة كما تُحظر التجمعات الاجتماعية التي يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسة أشخاص.

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    الكلمات الدلالية:
    حيوانات, تبني, السعودية
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