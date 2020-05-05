قصي خولي ينافس في حلقة الليلة من "إغلب السقا"... صور

يحل الفنان السوري، قصي خولي، ضيفا في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، المذاع طوال شهر رمضان، من تقديم الفنان المصري، أحمد السقا.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن قصي خولي يظهر كضيف ومنافس أمام أحمد السقا في حلقة اليوم الثلاثاء للفوز بمبلغ 100 ألف جنيه، من أجل التبرع بها لإحدى الجهات الخيرية.

© Sputnik . MBC الفنان السوري قصي خولي مع الفنان أحمد السقا في برنامج "إغلب السقا"

ويشارك في تقديم برنامج "إغلب السقا"، الإعلامية اللبنانية، رزان مغربي، التي سبق وأن شاركت أحمد السقا بطولة فيلم "حرب أطاليا" إنتاج 2005.

© AFP 2020 / الفنان السوري قصي خولي والفنان المصري أحمد السقا لحظة الإعلان عن الفائز في برنامج "إغلب السقا"

ويذاع البرنامج يوميا طوال شهر رمضان على فضائية "إم بي سي مصر".

ومن أبرز ضيوف برنامج "إغلب السقا" محمد هنيدي ونيللي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وعمرو سعد والمطرب اللبناني وائل جسار وقصي خولي ودرة والمطرب المصري حمادة هلال وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

ويتبارى ضيف كل حلقة مع أحمد السقا على مدار ساعة كاملة في الكثير من المجالات غير المعتادة، حتى يتبرع الضيف في نهايتها بالمبالغ المالية التي فاز بها لإحدى الجهات الخيرية.