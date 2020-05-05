رغم كورونا... إليسا تعلن عن أمر إيجابي في 2020

أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن مفاجأة لكافة جمهورها، وهي انتهائها من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، فيما أسمته بأنه "أمر إيجابي في عام 2020"، وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وشاركت إليسا صورة لها مع فريق عمل الألبوم أثناء احتفالهم بالانتهاء من تسجيل آخر أغنية من الألبوم نفسه، وغردت معها عبر حسابها على موقع "تويتر": "نتباعد اجتماعيا خلال احتفالنا بتسجيل آخر أغنية من الألبوم، بعد تأخير دام 40 يوما بسبب فيروس كورونا".

وتابعت: "لقد تم الانتهاء من إعداد الألبوم، ونستطيع أن نقول أخيرا إن هناك أمرا إيجابيا حدث في عام 2020".

Social distancing when celebrating the recording of the last song of the album, after 40 days of delay because of the virus. The album is done, and we can finally say that there will be something positive in 2020 🤗🥳 @RotanaMusic pic.twitter.com/QfzTNr9S0K — Elissa (@elissakh) May 3, 2020

​وكان آخر ألبومات إليسا "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي طرح في يوليو/ تموز 2018، وتناولت فيه قصة إصابتها بسرطان الثدي ورحلة صراعها معه حتى شفيت منه.

وطرحت إليسا في شهر أبريل/نيسان أغنية جديدة خلال فترة "الحجر المنزلي" بعنوان "هنغني كمان وكمان"، والتي شاركتها فيها صديقتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

ويظهر في الأغنية العديد من جمهور إليسا وهم يتفاعلون معها بالغناء، وهم في غاية السعادة من داخل منازلهم.