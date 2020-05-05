أفلام "حرب النجوم" تعود بجزء جديد

تعود أفلام الخيال العلمي الشهيرة بـ"حرب النجوم" إلى شاشة السينما من جديد، من خلال جزء جديد.

وأعلن الموقع الرسمي لأفلام "حرب النجوم" أن المخرج تايكا وايتيتي، سيتولى إخراج الجزء الجديد.

كما سيشارك وايتيتي في كتابة الفيلم إلى جانب كريستي ويلسون كيرنز، التي شاركت في كتابة الفيلم الحربي "1917" من إنتاج 2019.

ونال تايكا وايتيتي جائزة أوسكار في عام 2020 عن كتابته لسيناريو فيلم "جوجو رابيت". فيما لم يتم الكشف عن مضمون أو حبكة الجزء الجديد.

وبإعلان إخراج تايكا وايتيتي للجزء الجديد من "حرب النجوم"، ستكون هذه هي ثاني مشاركة له في السلسلة الشهيرة، بعدما أخرج الموسم الأول من مسلسل "ذا ماندالوريان"، الذي تم إنتاج خصيصا لخدمة البث "ديزني بلس".

وكانت آخر أجزء أفلام "حرب النجوم" المعروضة على شاشة السينما فيلم "ستار وورز: ذا رايز أوف سكاي ووكر"، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والذي أسدل كلمة النهاية على السلسلة الشهيرة بعد 9 أجزاء ناجحة.

وانتهى الجزء التاسع والأخير من أفلام "حرب النجوم" بقتل فارسة الجيداي "راي" لجدها الامبراطور الشرير "بالباتين"، وتضحية فارس السيث الشرير "كايلو رين" بنفسه، من أجل إنقاذها بعد خروجه من الجانب المظلم.

ويشار إلى أن أفلام "حرب النجوم" حققت حتى الآن أكثر من 10 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.